Le Forum d’Inglewood appartient officiellement à Steve Ballmer : le déménagement des Clippers, c’est pour bientôt

On le sait, le propriétaire des Clippers Steve Ballmer voulait de l’indépendance vis-à-vis de la franchise des Lakers, et est déterminé à construire une nouvelle enceinte pour accueillir Kawhi Leonard et ses potes. Les travaux vont pouvoir commencer maintenant que les papiers ont été signés et que les 400 millions de dollars sont sur le compte de James Dolan, ancien proprio du Forum.

La nouvelle a été annoncée fin mars, l’ancien chauve de Microsoft rachète en cash le Forum d’Inglewood, une nouvelle qui a répandu certaines fausses rumeurs. Parmi elles, celle de faire jouer les Clippers sur ce parquet. Hors de question, la comparaison est déjà trop compliquée avec les Lakers au Staples Center alors jouer là où le Showtime est passé ? No way. Bref, on apprend hier par Ohm Youngmisuk d’ESPN que Stevie a finalisé son achat, faisant désormais de lui le nouveau propriétaire des lieux.

Le projet d’une nouvelle salle

Steve Ballmer avait déjà annoncé la volonté de construire une nouvelle salle d’une capacité de 18 000 sièges. Elle devrait se situer dans le même quartier, Inglewood. Pris dans une bataille juridique avec James Dolan pendant des mois et des mois, l’odeur des billets verts a visiblement classé l’affaire. La présidente des opérations commerciales de la franchise, Gillian Zucker, se félicite de la venue du Forum au sein de l’organisation des Clippers.

« L’équipe talentueuse du Forum a créé un lieu de divertissement de classe mondiale et nous sommes engagés à renforcer cette réputation. »

Effectivement, l’ancienne salle des Lakers ne sera pas détruite, elle servira de point d’ancrage pour mener à bien tout le futur de l’autre équipe de Los Angeles.

« Avoir le Forum à une courte distance de la nouvelle arène des L.A. Clippers nous donnera l’occasion d’offrir à la ville d’Inglewood un certain nombre d’avantages, notamment une approche collaborative de la gestion du trafic et des activités communautaires. »

L’ex-PDG de Microsoft et son équipe ne veulent pas quitter la ville et ont pour objectif de créer une sorte de lien entre les deux lieux dédiés au spectacle. D’un côté le Forum et les événements culturels, de l’autre la Clippers Arena et ses matchs NBA.

Une nouvelle salle pour commencer à gagner ?

On ne vous apprend rien si l’on vous dit que les Clippers n’ont jamais gagné un titre de champion. Tout ça pourrait changer au vu du niveau actuel de l’effectif. Car avec Kawhi Leonard, Paul George et un collectif solide, ils ont tout ce qu’il faut pour terminer au sommet. Et en jouant dans une autre salle que leur rival de Los Angeles, ils pourront enfin se sentir à domicile. Il n’était pas rare de constater une légère majorité de supporters des Lakers lors des derbies entre ces deux équipes, même quand le parquet était aux couleurs des Voiliers. Cela donnait lieu à des séquences assez perturbantes où Kawhi Leonard se faisait par exemple huer à domicile, imaginez la tête des gens qui découvrent la NBA. Cependant, pas sûr que ça change tant que ça avec la nouvelle salle car on sera toujours dans la Cité des Anges.

C’est fait pour les Clippers, ils vont bien avoir leur propre salle dans un futur pas très lointain. Est-ce que celle-ci sera accompagnée d’une bannière de champion ? Ça, l’avenir nous le dira mais en tout cas, ils n’auront plus à partager les lieux avec les Lakers.

