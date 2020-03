Steve Ballmer sort 400 millions de sa poche pour s’offrir le Forum d’Inglewood : un pas de plus vers le déménagement des Clippers

Déterminés à quitter leur coloc’ avec les Lakers au Staples Center, les Clippers viennent de faire l’acquisition du Forum d’Inglewood dans la banlieue de Los Angeles pour 400 millions de dollars. Une étape de plus avant le déménagement de la franchise de Steve Ballmer qui n’est pas à quelques billets verts près pour offrir ce qu’il y a de meilleur à son bébé adoré.

Cela faisait belle lurette que les Clippers cherchaient un terrain pour y poser leur nouveau parquet. Et ça y est, comme La Fouine, Steve Ballmer est propriétaire. Il vient de mettre 400 millions de dollars en cash sur la table selon ESPN, pendant que nous on racle le fond de nos poches pour nous offrir un grec. Désireux d’affirmer leur nouvelle identité et de sortir de l’ombre de leur rival de toujours, fatigués de finir les restes de leurs prestigieux voisins, les Clippers rachètent donc le Forum d’Inglewood comme cela était déjà prévu depuis un moment. Cet accord met ainsi fin à un combat judiciaire imposé par James Dolan, propriétaire des New York Knicks, mais aussi du Forum, qui s’opposait à l’installation d’une nouvelle salle à proximité de la sienne. Problème réglé indique Ballmer dans un communiqué tout en assurant que les employés seront conservés.

« C’est une période sans précédent [avec la suspension de la Ligue ndlr] mais nous croyons en notre avenir collectif. […] Nous sommes déterminés à investir dans la ville d’Inglewood, ce qui sera bon pour la communauté, les Clippers et nos fan. […] Les actuels employés du Forum de MSG recevront de nouvelles offres d’emploi de la part du nouveau propriétaire. »

Précision importante, la salle sera toujours dédiée à l’organisation de spectacles musicaux et culturels alors que l’ancien boss de chez Microsoft prévoit la construction d’une nouvelle arène flambant neuve d’une capacité de 18 000 sièges dans le même secteur pour héberger ses Clippers prochainement. Une manière aussi de se démarquer d’un bâtiment mythique qui a notamment vu naître le Showtime. Le complexe construit en 1967 a accueilli les Kings, mais surtout les Lakers jusqu’en 1999. Il a ainsi vu les Pourpre et Or être couronnés six fois. Déjà enclins aux comparaisons avec leur grand frère, les Clippers l’auraient encore été davantage en jouant dans une salle aussi associée aux Gens du Lac. Pat Beverley dans le rôle de Magic et Ivica Zubac dans celui de Kareem… On s’y croirait presque n’est-ce pas ? Et pourquoi ne pas faire taire toutes les critiques définitivement, en remportant la bague dès leur première saison dans leur nouvelle maison lorsqu’elle sera construite ? Mais attention au syndrome du cimetière indien…

Désireux de couper les ponts avec les Lakers, Steve Ballmer s’est offert le Forum d’Inglewood pour la coquette somme de 400 millions de dollars afin de pouvoir y construire un nouveau complexe tout neuf juste à côté de celui-ci. Malinx le lynx, comme ça pas de comparaison foireuse avec la période du Showtime.

