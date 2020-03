Gregg Popovich confirme son engagement avec Team USA jusqu’en 2021 : une médaille avant la retraite, ça ne se refuse pas

C’est officiel depuis hier, les Jeux Olympiques sont repoussés à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui frappe toute la planète. Triste nouvelle pour le sport mondial et pour le basket car nous savions toutes et tous que ces olympiades pouvaient être la tournée d’adieu de Gregg Popovich. Mais heureusement, le coach mythique des Spurs tient à sa médaille et a confirmé son engagement avec la sélection nationale un an de plus.

Comme Gambi, vous reprendriez bien un peu de Popopop ? Les dirigeants de la sélection américaine ont décidé de garder la totalité de leur staff prévu pour 2020, en vue de Tokyo 2021 et de l’année de préparation qui va avoir lieu. Quant à Gregg, il estime vouloir participer aux Jeux, malgré le report de ces derniers… On lui a dit que l’équipe risquait de ne pas être la même ? En effet, les instances de la NBA visent toujours un retour pour clôturer cette saison 2019-20 et n’envisagent pas de l’annuler ce qui pourrait engendrer un décalage de la prochaine campagne outre-Atlantique. Le report des Jojolympiques pourrait d’ailleurs venir donner un gros coup de main à Adam Silver… Où est-ce qu’on signe pour des Playoffs cet été ?

Des JO sans les NBAers ?

Avec cette histoire de report et de suspension des matchs, le calendrier de la saison prochaine sera obligatoirement affecté et celle-ci risque de commencer plus tard, afin de laisser aux joueurs ayant disputé les phases finales leur repos estival… Enfin ce sera plus automnal à ce rythme. La conséquence ? Tous les joueurs ne pourront sans doute pas se rendre à Tokyo dans un an comme a commencé à l’envisager Joe Vardon de The Athletic. Un début de la saison vers Noël signifierait une fin de la postseason au mois de juillet ou août 2021. C’est effectivement un problème pour l’équipe américaine qui risquerait alors de n’envoyer personne de la Grande Ligue et donc de se faire soulever une nouvelle fois par notre chère sélection nationale qui possède aussi de très bons éléments hors de l’Association. Cette déception vient du fait que, à l’instant où l’on écrit ces lignes, les dates de Tokyo 2021 restent vraisemblablement les mêmes, c’est-à-dire fin juillet [du 24 juillet au 9 août cette année, ndlr]. Si la saison NBA 2020-21 commence en plein mois de décembre, alors il faudra sûrement faire une croix sur la grande majorité des joueurs et des stars NBA. Certains pourraient ne pas être disponibles car en pleine période de Playoffs et les autres pourraient carrément manquer d’envie, si on prend en considération une élimination plus tôt que prévue pour leurs équipes ou même les joueurs des franchises aux portes de la huitième place.

Quels joueurs pour compléter le roster dans ce cas ?

Les joueurs des équipes squattant les bas-fonds de la Ligue pourront faire partie des sélectionnés mais ce n’est pas tout. Team USA pense à appeler des gars évoluant en G League mais aussi en Europe ou en Chine par exemple. Comment ça, Popovich ne veut pas voir Lance Stephenson dans son équipe ? Une autre solution serait d’envoyer les universitaires, les jeunes fraîchement draftés, à l’image d’Anthony Davis en 2012 lors des Jeux Olympiques de Londres. Tous ces ajustements pourraient conduire à une équipe encore plus faible que celle présente au dernier Mondial, où la Turquie emmenée par un Cedi Osman transcendé avait bien failli battre les States et où ces mêmes Américains sont ensuite tombés contre la bande de Vavane au terme d’un match maîtrisé.

L’incertitude règne en cette période et la décision de Gregg Popovich pourrait très bien s’avérer différente dans quelques mois. Cependant on espère tout de même assister à une tournée d’adieu à la hauteur de sa carrière et le voir gagner une médaille d’or olympique à Tokyo en 2021.

Source texte : The Athletic et ESPN