Officiel : les Jeux Olympiques de Tokyo reportés en 2021, la France restera supérieure à Team USA un an de plus

Ça brûlait déjà depuis hier soir, c’est désormais officiel avec un petit logo copyright en haut à droite et toute la paperasse qui va avec. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés en 2021, le responsable du merchandising est lui officiellement en PLS.

Au cas où vous n’étiez pas encore au courant, un méchant virus à couronne se balade un peu partout sur la planète. A l’origine de tout ce tintouin ? Une sombre histoire de pangolin apparemment. Toujours est-il que les conséquences du COVID-19 ont pris des proportions historiques depuis ce matin avec l’annonce du Comité International Olympique et le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de reporter officiellement la compétition en 2021 pour des raisons sanitaires évidents. C’est la première fois dans l’histoire moderne qu’une telle décision doit être prise en temps de paix, rallongeant d’une année notre attente pour voir Michael Phelps rafler 18 médailles d’or, les sprinteurs jamaïcains nous gratifier de leurs meilleures célébrations, les Français faire (un doigt d’) honneur à la FFL et Team USA terrasser la concurrence sur un terrain de basket et prendre sa revanche sur la France après leur défaite en 2019. La nouvelle a été partagée dans un communiqué du CIO ce mardi.

« Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’Organisation Mondiale de la Santé, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés à une date ultérieure à 2020, mais pas plus tard que l’été 2021, afin de garantir la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et la communauté internationale. »

Pour ceux qui ne se rendaient pas encore compte de l’exceptionnalité de la situation, voilà qui devrait vous aider à mieux saisir la portée du coronavirus qui modifie nos habitudes, celle des sportifs et plus globalement du monde entier. La piste de l’automne 2020 a vite été oubliée pour privilégier la tenue des Jeux à l’été 2021. On peut imaginer que les dates devraient se rapprocher de celles qui avaient été décidées pour cette année, donnant déjà un mal de crâne aux prochains programmateurs d’événements sportifs qui ont désormais un an pour s’adapter. Pour ce qui nous concerne, les fédérations de basket vont se retrouver face à un dilemme. Quels sont les joueurs qui vont accepter de doubler les JO et l’EuroBasket 2021 dans la foulée prévu dans cinq pays hôtes du 2 au 19 septembre de l’année prochaine ? On pourrait donc avoir droit à des rosters bien différents entre ceux qui seront envoyés au Japon puis les joueurs qui représenteront notre pays aux championnats d’Europe quelques semaines plus tard. En effet, on imagine mal Rudy ou Vavane jouer 100 matchs en NBA et enchaîner avec une prépa olympique et une quinzaine à Tokyo que l’on espère victorieuse, puis revenir en Europe pour deux nouvelles semaines de compétition avant de foncer réaliser les training camps dans leur franchise respective. Même s’ils le voulaient, il y a peu de chances que les dirigeants acceptent.

On sait donc à quoi s’en tenir concernant les Jeux Olympiques de Tokyo et tout ceux qui avaient déjà posé leurs vacances n’ont plus qu’à les retarder d’un an. Décidément, 2020 n’est vraiment pas une année comme les autres.

Source texte : Comité International Olympique