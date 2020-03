Vers un report des Jeux Olympiques de Tokyo : Team USA devra attendre encore un peu pour se venger de 2019

On le redoutait très fort, jusqu’à ce que cela devienne inévitable. A quatre mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo, le Comité International Olympique semble pencher vers un report de l’événement en réponse à la pandémie de coronavirus contre laquelle le monde entier se bat depuis le début de l’année. Triste mais inéluctable.

Après la CBA, les différents championnats domestiques et continentaux, la NBA et l’Euro 2020, les Jeux Olympiques sont les dernières victimes de ce virus à couronne qui ne cesse de modifier nos plans. Un cauchemar pour toutes les personnes souffrantes de troubles obsessionnels compulsifs et qui ont la phobie des chiffres impairs ou des palmarès incomplets. Si une annulation pure et simple de tous ces événements ne semble pas encore à l’ordre du jour, ce COVID-19 (satanés nombres impairs) va déjà provoquer le report de la compétition sportive la plus importante de la planète et on ne parle pas du cracher noyau de cerise de Saint-Pons-la-Calm mais bien des Jeux Olympiques de Tokyo. L’info n’est pas encore tout à fait officielle mais c’est tout comme depuis que Dick Pound, un membre du CIO, a craché le morceau (pas le noyau) à USA Today ce lundi.

« Sur la base des informations détenues par le CIO, un report a été décidé. Les nouveaux détails n’ont pas encore été déterminés mais autant que je sache, les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet prochain. »

Ça semble on ne peut plus clair grâce à Dicky qui a sans doute lâché l’exclu pour passer en trending topic sur Twitter durant les quatre prochaines semaines. Ce que l’on craignait tous est arrivé et les JO devraient donc être repoussés pour la première fois dans l’ère moderne. Concrètement, on n’en sait pas beaucoup plus si ce n’est que les différents comités olympiques commençaient à mettre la pression sur les organisateurs pour reporter l’événement en commençant par les Canadiens et les Australiens. Une tenue de l’événement en 2020 semble compromise et il faudra probablement attendre l’été de l’hémisphère nord 2021 pour voir la flamme olympique embraser le ciel de Tokyo pendant deux semaines. En espérant que des psychologues prennent en charge l’équipe graphique à l’origine du logo de ces XXXIIème olympiades et le responsable marketing qui se retrouve soudainement avec des millions de goodies labellisés 2020 désormais périmés. Ça nous rappelle les designers des t-shirts de champions des Warriors en 2019…

En ce qui nous concerne, il semblait de toute façon compliqué de voir quelconque NBAer à Tokyo aux dates initialement fixées pour la simple et bonne raison qu’une reprise de la saison vers la fin juin les tiendrait occupés jusqu’au mois d’août. On voyait mal les Lakers lâcher LeBron en pleines finales de Conférence face aux Clippers pour mettre des roustes à tout le monde au Japon. Team USA va donc devoir ruminer sa défaite face aux Bleus à la Coupe du Monde 2019 encore quelques mois de plus et on peut dire que jusqu’à preuve du contraire la France est toujours une meilleure nation de basket que les Etats-Unis. Une maigre consolation mais c’est au moins ça de pris. D’autant que Rudy Gobert et Evan Fournier seront toujours dans leur prime dans un an et que les jeunes comme Théo Maledon ou Killian Hayes auront eu le temps de se faire la main en NBA pour être de précieux compléments dans le groupe de Vincent Collet dans un an. Il faudra juste voir comment ça se passe pour l’EuroBasket 2021 du coup…

Ceux qui avaient déjà réservé leurs vacances pour vivre au rythme des Jeux Olympiques l’été prochain peuvent tranquillement commencer à chercher des rabais sur Voyages Pirates. A moins qu’ils n’aient été visionnaires et voulaient être tranquilles pour mater les Playoffs NBA. Bien vu l’aveugle !

