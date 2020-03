La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Mark Cuban l’optimiste, pas de corona pour Charles Barkley

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Mark Cuban, l’optimiste

Quand la NBA va-t-elle reprendre ? Personne ne connaît la réponse bien évidemment mais Mark Cuban voit bien les matchs revenir avant le 1er juin prochain (via WFAA).

« Espérons qu’à partir de mi-mai, les choses vont commencer à revenir à la normale, avec des matchs NBA. Peut-être pas avec des fans, mais au moins des matchs car le sport tient un rôle tellement important. Si je m’appuie sur les discussions que j’ai pu avoir avec le CDC (centre de contrôle et de prévention des maladies, ndlr.), je dirais que la date pivot est le 1er juin, et je mise sur un retour avant cette date. »

C’est le scénario qu’on espère tous. D’après Ramona Shelburne d’ESPN, les proprios comme les joueurs veulent absolument sauver la saison. Le scénario qu’on redoute par contre, c’est celui de la Corée du Sud. Malgré son efficacité dans la lutte contre le coronavirus, la saison de basket – suspendue depuis le 29 février – vient d’être annulée et n’arrivera donc pas à son terme d’après ESPN. Ça craint un peu ça…

NBA players and owners want to salvage 2019-20 season "no matter what," even if that's in July, August or September, per @ramonashelburne pic.twitter.com/do3wpaC7Iq — Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2020

# Charles Barkley négatif au COVID-19

Malade depuis plusieurs jours, Charles Barkley a passé des tests pour voir s’il était contaminé au COVID-19. Il vient d’avoir les résultats et ces derniers sont négatifs. Merci pour la bonne nouvelle Sir Charles.

Charles Barkley statement: “I’ve received my COVID-19 test results this morning and they are negative. I’d like to thank everyone for reaching out and expressing your concern and support. You all be safe and please take the necessary actions to help ensure your well-being." — Marc Stein (@TheSteinLine) March 23, 2020

La mauvaise nouvelle, c’est qu’on a appris le décès de David Edwards. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Edwards était une ancienne star de l’université de Texas A&M au milieu des années 1990. Il est décédé après avoir été contaminé au COVID-19.

# Au tour d’Uncle Drew de faire un don

Kyrie Irving a choisi le jour de son anniversaire pour venir en soutien dans la lutte contre le coronavirus. Un don de 323 000 dollars pour Feeding America, un joli montant même si on se demande quelle théorie kyrienne se cache derrière celui-ci. Il va aussi participer à la distribution de 250 000 repas du côté de New York.

Nets' Kyrie Irving says he is donating $323,000 to Feeding America amid the coronavirus pandemic impacting food resources, and helping distribute 250,000 meals in the New York area. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2020

Dans le même style, Jonathan Isaac a également décidé d’apporter son soutien en fournissant des repas aux jeunes dans le besoin à Orlando.

# Réduction de salaire pour des employés des Sixers

Depuis la suspension de la saison NBA, on a vu des proprios et des joueurs venir en aide aux employés travaillant dans les salles et au sein des franchises. Mais les employés des Sixers et des Devils (la franchise NHL du New Jersey) – deux franchises détenues par Joshua Harris – vont voir leur salaire baisser dans les prochains temps. Les employés (ceux qui sont at-will, c’est-à-dire sans véritable contrat) touchant plus de 50 000 dollars l’année vont connaître une réduction de 20% à compter du 15 avril jusqu’à la fin juin. Vous avez dit radin ?

Sixers and Devils at-will employees were informed today that temporary salary reductions of up to 20 percent will be instituted for employees making more than $50,000 starting April 15 through the end of June, @NYTSports has learned — Marc Stein (@TheSteinLine) March 23, 2020

# Pendant ce temps-là…

Ayesha and Ryan not having it with Steph drinking wine through his makeshift coronavirus mask. (Via Ayesha's IG stories) pic.twitter.com/1GdXLXp5Px — Ali Thanawalla (@Ali_Thanawalla) March 23, 2020