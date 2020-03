La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Karl-Anthony Towns inquiet pour sa mère actuellement dans le coma

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La mère de KAT dans le coma

La vidéo la plus poignante de la nuit nous est malheureusement apparue sur le compte Instagram de Karl-Anthony Towns. Dans une longue séquence face caméra, le All-Star ne peut retenir quelques larmes en expliquant que ses parents présentent les symptômes du coronavirus et que sa mère se trouve dans un état grave.

Dans le coma, cette dernière est sous respirateur et la star des Wolves souhaite sensibiliser sur le manque de moyens des hôpitaux face à cette pandémie. D’autres patients ne pourront peut-être pas bénéficier d’un respirateur et chaque don est important pour faciliter le travail du corps médical et sauver des vies. Sans oublier les bons gestes pour stopper la propagation du COVID-19 et désengorger les hôpitaux.

# Jason Collins testé positif à son tour

Les retraités des parquets ne sont pas non plus épargnés par le virus qui vient de toucher l’ancien joueur des Nets, Jason Collins. C’est justement lors d’un voyage dans la Grosse Pomme pour assister à un match de son ancienne équipe à Brooklyn qu’il pense avoir été contaminé.

I tested positive for COVID19. I believe I got it while on a trip to NYC at the beginning of the month for the Brooklyn Nets Pride night game. I had my first symptoms on Wed Mar 11. Terrible headache. A few days later I had a fever and then the cough. — Jason Collins (@jasoncollins98) March 24, 2020

Dans un thread, le jumeau de l’assistant coach des Warriors rappelle les bons gestes pour prévenir la propagation du virus et explique que son compagnon a aussi été testé positif alors qu’il souffre d’une forte compression de la poitrine qui le faisait songer à retourner à l’hôpital. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement ainsi qu’à ses proches.

# Joel Embiid sort un demi-million de dollars de sa poche pour aider

Les coups de pouce financiers se sont multipliés de la part des joueurs ces derniers jours mais le Process a fait fort avec un don de 500 000 dollars pour aider le personnel des Sixers touché par la soudaine suspension de la NBA.

76ers star Joel Embiid says he is donating $500,000 to coronavirus relief and helping team workers who are temporarily reducing their salary during pandemic. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2020

Ce geste risque de calmer un peu les rumeurs qui témoignaient d’une rupture entre le pivot camerounais et la ville de Philadelphie ainsi que le public. On peut dire que la somme est assez conséquente pour se racheter une image auprès de la communauté locale même s’il peut aisément se le permettre avec ses 147 millions de billets verts sur cinq ans.

# Les Sixers reviennent sur leur décision initiale : il n’y aura pas de réduction des salaires au sein du personnel de la franchise

Conséquence indirecte du beau geste de Joel Embiid présenté ci-dessus, le groupe d’investisseurs à la tête des Sixers est revenu sur son annonce de réclamer à ses salariés de renoncer à une partie de leur salaire pour participer à l’effort collectif en ces temps de crise.

Sixers ownership statement to ESPN: »….After listening to our staff and players, it’s clear that was the wrong decision. We have reversed it and will be paying these employees their full salary. » https://t.co/0mn1NthccQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2020

Il est évident que les 500k de Jojo ont aidé dans ce sens alors que chaque employé avec un salaire supérieur à 50 000 dollars annuels était prié d’accepter une réduction temporaire de 20% de ses revenus dans un premier temps.

# Cole Anthony retarde son inscription à la Draft NBA

Régulièrement cité parmi les cracks de sa génération, Cole Anthony a décidé de ne pas faire d’annonce quant à une éventuelle inscription à la Draft NBA pour le moment. Alors que certains de ses concurrents ont déjà sauté le pas en se déclarant éligibles pour la prochaine Draft, le produit de North Carolina estime que le timing n’est pas optimal pour prendre une décision de ce genre. La santé publique d’abord, le sport reviendra après.

Voir cette publication sur Instagram ‼️ Une publication partagée par Cole Anthony (@the_cole.anthony) le 24 Mars 2020 à 2 :18 PDT

# Pendant ce temps-là…

