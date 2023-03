Parmi les huit matchs qui vont alimenter le programme de la nuit, celui entre Denver et Philadelphie (3h30 du matin) retiendra une bonne partie de l’attention. Et pour cause, les deux monstres Nikola Jokic et Joel Embiid vont s’affronter dans les raquettes, avec la course au titre de MVP en toile de fond.

Le 28 janvier dernier, Joel Embiid et Nikola Jokic s’étaient affrontés pour la première fois de la saison à Philadelphie. Le Joker semblait alors destiné à remporter un troisième titre de MVP consécutif, mais Joel a profité de l’occasion pour rappeler à tout le monde que la course était loin d’être terminée : 47 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres, et clutch bien comme il faut pour donner la victoire aux Sixers face à un Jokic pas vraiment au top (24 points, 8 rebonds, 9 passes, 7 pertes de balle).

Trois mois plus tard, la lutte pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels est plus forte que jamais.

Alors que la superstar des Bucks Giannis Antetokounmpo est également montée en puissance, Embiid a rattrapé son retard ces dernières semaines en enchaînant les perfs Triple XL tout en menant les Sixers vers un bilan de 17 victoires en 26 matchs. Pendant ce temps-là, Jokic a continué sa formidable campagne, mais les Nuggets ont connu un vrai trou d’air durant la première quinzaine de mars avec quatre défaites en cinq matchs. Résultat : on a aujourd’hui deux pivots au sommet de leur art, avec un bilan collectif quasiment similaire (49-25 pour Philly, 50-24 pour Denver), qui sont sur le point de s’affronter sur le parquet de Denver. Autant dire que c’est immanquable.

Alors qu’il ne reste que deux semaines de saison régulière, on est aujourd’hui à un moment de la saison où il est très important de marquer les esprits des fans, votants et autres Hexperts. C’est ce qu’avait fait Embiid fin janvier, et il aura à cœur (même s’il est théoriquement listé “incertain” pour un bobo au mollet) de lâcher une nouvelle masterclass afin de consolider son statut de favori des bookmakers pour le MVP. Côté Jokic, même s’il assure ne pas vouloir entrer dans ce jeu-là, on attend de lui qu’il prenne sa revanche face à Jojo, ce qui lui permettrait d’ajouter une victoire significative à son dossier après celle de samedi contre Milwaukee. Pour rappel, face à Giannis et sa bande, le génie serbe a terminé avec 30 points – 6 rebonds – 11 passes en 32 minutes, le tout pour une victoire easy 129-106.

Vous l’avez compris, le duel Embiid – Jokic de ce lundi peut potentiellement faire basculer la course au MVP, même si Joel aura une autre opportunité pour frapper un gros coup dans quelques jours, contre les Bucks du Greek Freak. C’est le genre de match de saison régulière qu’on entoure en rouge sur le calendrier, et qui devrait nous offrir une ambiance de Playoffs avant le début officiel des hostilités dans un peu plus de deux semaines.

Alors rendez-vous à 3h30 du matin dans les hauteurs du Colorado pour ce duel au sommet, littéralement et figurativement.