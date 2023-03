A quelques matchs de la fin de saison régulière, Joel Embiid est passé en tête de la course au MVP, selon les bookmakers américains. Nombreux ont cru que le Michael Jordan Trophy était voué à Nikola Jokic, mais Jojo est en pleine bourre et il n’a pas dit son dernier mot.

La course au MVP se jouera donc jusqu’aux derniers mètres. Et à l’image de l’équipe de France féminine du 4×400 en 2015, celle qui ferait bondir Patrick Montel de son siège de commentateur, Joel Embiid est en train de réaliser un exploit similaire. Aujourd’hui le pivot des Sixers est même considéré comme le favori par les bookmakers pour aller choper le Michael Jordan Trophy. D’après le site PointsBet, Jojo est maintenant côté à -115, tandis que Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo sont respectivement à +160 et +300.

Longtemps dans la foulée des leaders, on sentait ces derniers mois que le Process était un cheveux derrière le Joker. Jusqu’en mars, l’homme à tout faire des Nuggets était nettement en tête des intentions de vote. Si le Serbe est toujours aussi dominant (ce n’est pas James Wiseman qui dira le contraire avec ce qu’il s’est pris cette nuit), les performances collectives à Denver se sont légèrement dégradées, avec à la clé une sale série de défaite la semaine dernière.

À l’inverse, tout baigne du côté de la Pennsylvanie. Les Sixers ont enchaîné leur sixième victoire d’affilée avant-hier face aux Cavs et se rapprochent dangereusement des premiers de l’Est. Avec 33,5 points par match, Joel Embiid mène la danse en points par match et, accessoirement, le Camerounais se permet d’ajouter 10 rebonds, 4 passes et 1,7 contre chaque soir. Du très lourd qui fait du pivot la première option offensive des Sixers aux côtés de James Harden, le meilleur passeur de la ligue.

Joel Embiid en tête après le dernier virage, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo pas loin dans le rétro. faites vos jeux, car dans trois semaines la messe sera dite.