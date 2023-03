La nouvelle est tombée hier soir : Lonzo Ball va subir une troisième opération à son genou gauche, qui continue de le tenir éloigné des parquets depuis janvier 2022. Des précisions ont depuis été données sur la nature de l’intervention chirurgicale.

Après deux opérations qui n’ont pas permis de réparer son genou, Lonzo Ball va une nouvelle fois passer sur le billard pour subir une greffe de cartilage si l’on en croit les Chicago Bulls.

Injury Update: Lonzo Ball will undergo a cartilage transplant in his left knee. He will remain out indefinitely.

Tap below for quotes from Lonzo & AK:

— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 16, 2023