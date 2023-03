Sus aux strip-clubs et autres tentations de la nuit nocturne, finies les sorties entre collègues après une victoire +12 à Miami, la direction des Grizzlies a répondu aux écarts de ses joueurs par la fermeté. C’est-à-dire ? Buzzer, douche, conférence de presse, bus, avion, Memphis. Aucune réponse positive à une proposition douteuse. Même pour un coca, c’est mort.

On ne peut pas empêcher des pères de famille d’aller faire la fête s’ils en ont envie. Du moins, c’est ce que l’on croyait avant que la direction des Grizzlies ne coupe l’herbe sous les pieds de ses joueurs. Écarté du groupe de Taylor Jenkins pour une affaire de flingue dans un strip-club – rien de bien dingue au pays de l’Oncle Sam – Ja Morant sert aujourd’hui d’exemple. Tirage de rideau sur les “plaisirs” desquels pourraient découler de sombres affaires : selon The Athletic, les Grizzlies « quittent les villes où ils se rendent [comme Miami] immédiatement après le match au lieu de passer la nuit sur place afin de réduire les habitudes de vie nocturne ». Par « habitudes de vie nocturne », la franchise entend faire comprendre à ses joueurs qu’elle ne souhaite pas de suite à l’affaire Ja Morant. Une décision raisonnable pour préserver la pérennité d’un groupe encore 3e de la Conférence Ouest, même privé de son meneur All-Star depuis deux semaines.

Pour rappel, Ja suit actuellement un programme de soutien psychologique en Floride. Il a refait surface dans les médias mercredi soir à l’occasion d’une interview pour ESPN. « L’arme n’était pas à moi. Je ne suis pas ce genre de type. Je n’accepte aucun type de violence, mais je prends l’entière responsabilité de mes actes. J’ai fait une grosse erreur ». Qu’il vienne de la franchise du Tennessee ou de la NBA, le resserrage de boulon est évident. Au total, Ja Morant a pris huit matchs de suspension. À noter que les rencontres déjà manquées sont intégrées à la suspension. Ainsi, le meneur pourrait revenir dès lundi soir pour la réception des Mavericks. Se farcir Kyrie Irving et Luka Doncic en antenne nationale ? Y’a pire comme rédemption.

