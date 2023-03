Dans une saison régulière 2022-23 remplie de gros cartons offensifs, deux joueurs ont réussi à atteindre la barre des 70 points en un match, dont le sniper des Blazers Damian Lillard. Ce dernier, sur une autre planète face aux Rockets fin février, pense qu’il aurait pu monter encore plus haut, jusqu’à s’approcher de la mythique barre des 100 points.

100 points en un match, c’est le record établi par le légendaire Wilt Chamberlain le 2 mars 1962. Un record absolument mythique dans l’histoire de la NBA, et qui n’a jamais vraiment été menacé. Le joueur qui s’en est le plus approché, c’est Kobe Bryant en 2006 avec ses 81 pions sur la tête des Raptors. Mais dans une NBA plus que jamais portée sur l’attaque et où les records offensifs tombent les uns après les autres, Damian Lillard pense qu’un match à 100 points est du domaine du possible aujourd’hui.

“Je ne sais pas si on verra un autre match à 100 points, mais je pense vraiment que c’est possible” a déclaré Dame sur le podcast The Old Man & the Three. “J’étais sceptique par rapport à ça, jusqu’à mon match à 71 points. Car j’ai fini avec 71 points dans le temps réglementaire, si ça avait été un match en double prolongation, ou si certains de mes 3-points (il a fini à 13/22 de loin) n’étaient pas ressortis, j’aurais pu finir dans les 90 points.”

Bien évidemment, avec des si Nick Young serait MVP en NBA mais il est vrai que Lillard a laissé quelques points en route ce soir-là face aux Rockets, contre qui il a manqué 16 tirs au total (22/38). Et s’il avait pu bénéficier d’une prolongation comme Donovan Mitchell lors de son propre match à 71 points plus tôt dans la saison, Dame aurait peut-être pu aller titiller Wilt.

Qui sait si on verra un autre match à 100 points en NBA. Mais ce qui est sûr, c’est que les grands attaquants actuels – peut-être plus talentueux que jamais – sont dans le meilleur contexte possible pour y arriver. Dans une Ligue où le tir à 3-points continue de régner, où les possessions sont très nombreuses du fait d’un rythme de jeu élevé, où les règles en place favorisent l’attaque au détriment de la défense et où la liberté offensive est à son apogée, tout est réuni pour que quelqu’un aille chercher Chamberlain un jour.

“Stephen Curry est clairement capable d’en planter 100. Je suis capable d’en planter 100.” – Damian Lillard

