Tout bouge à Charlotte. Treize ans et un jour après être devenu actionnaire majoritaire des Hornets, Michael Jordan chercherait aujourd’hui à revendre ses parts. Quel déclic ? Probablement un peu trop de lecture, un bilan personnel dressé au coin du feu, ou la pote d’un cousin de son beau-frère qui lui a demandé si les Hornets existaient encore. « Mais si, tu sais, la franchise qui avait de beaux maillots dans les années 90 là… ».

Dans le monde de l’escalade, certains grimpeurs excellent tant qu’ils ne regardent pas vers le bas. Michael Jordan a regardé vers le bas : 28 choix de draft foireux, trois premiers tours de Playoffs en dix ans, rien d’autre que le vide et l’illusion perdue d’une terre promise (le second tour) à laquelle les Hornets n’ont toujours pas goûtée. Même les Kings ont passé un cap, c’est dire l’« urgence » de la situation à Charlotte. Il faut gagner, et les récents déboires extra-sportifs impliquant Miles Bridges, visage du renouveau de la franchise, ont replongé le Process quinze étages plus bas. Est-ce pour cette raison que, d’après les infos d’Adrian Wojnarowski pour ESPN, Michael Jordan cherche à revendre ses parts acquises dans les Hornets – dont il est l’actionnaire majoritaire ? Une simple hypothèse. L’utilisation du temps passionne les hommes. Le temps perdu les lasse. Très bien : revendre ses parts donc, mais à qui ? Toujours selon le Woj, Michael Jordan discuterait avec Gabe Plotkin, l’un des actionnaires minoritaires de la franchise, et Rick Schnall, un businessman qui possède également des parts dans les Atlanta Hawks. Rien de convenu à l’instant T, de simples pourparlers toutefois engagés dans un élan auquel on ne prédit pas mille atterrissages. Adrian Wojnarowski a même une idée précise concernant la probable fin de ce feuilleton. Michael out sous le soleil de Punta Cana, défait de toutes ses responsabilités, et le tandem Pltokin – Schnall à fond pour réparer une franchise malade.