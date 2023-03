S’il monte actuellement dans les Mock Draft de l’année 2024, Bronny James n’a toujours pas pris la moindre décision concernant son parcours post-lycée. NCAA ? G League ? Overtime Elite ? Kevin Durant a donné son avis, reste à voir ce qu’en pense LeBron.

Aujourd’hui, plus que jamais, les jeunes prospects ont des options pour essayer d’intégrer la NBA un jour. Nombreux sont ceux qui empruntent le parcours dit classique, c’est-à-dire aller à l’université après le lycée, mais de plus en plus sortent des sentiers battus pour privilégier d’autres voies comme la G League (Scoot Henderson, Jalen Green, Jonathan Kuminga…) ou le programme Overtime Elite (les jumeaux Amen et Ausar Thompson), et d’autres décident même de quitter les States (LaMelo Ball) pour aller jouer à l’étranger.

NCAA, G League, Overtime Elite, championnats étrangers : zoom sur les différentes formations avant de faire le grand saut en NBA

Bronny James, le fiston de LeBron, va bientôt devoir faire un choix.

Il est dans sa dernière année de lycée à Sierra Canyon et devra s’engager quelque part pour la saison 2023-24, avant de se présenter à la Draft 2024. Des offres venant d’universités prestigieuses, il en a déjà pas mal : Kentucky, Memphis, Michigan, Oregon, USC ou encore Ohio State, pour qui il a d’ailleurs posé il y a quelques mois. On peut donc l’imaginer opter pour la NCAA, même si des rumeurs l’envoyant au G League Ignite ont également entouré le fils James il y a quelques mois.

“Je pense que le basket universitaire reste la meilleure voie, car vous êtes sur la grande scène, vous pouvez vous montrer, et le tournoi [la March Madness, ndlr.] est un grand événement” a récemment déclaré Kevin Durant sur Boardroom. J’adorerais voir Bronny à l’université au lieu de prendre une autre voie comme la G League ou Overtime Elite, où les joueurs disparaissent pendant un an (rires). Je veux pouvoir le suivre dans son parcours en temps réel. […] S’il va à USC (située à Los Angeles, NDLR.), ce sera facile pour Bron d’aller au match.”

En période de March Madness, on ne peut que valider les propos de Kevin Durant. Tous les yeux ou presque sont aujourd’hui rivés sur le tournoi final NCAA aux States, et c’est notamment à cette période de l’année – à trois mois de la Draft NBA – que les prospects peuvent se faire un nom ou faire grimper leur cote s’ils assurent sur les parquets.

En G League, à l’étranger ou au sein du programme Overtime Elite, la visibilité est moindre mais ces options-là avancent d’autres arguments : possibilité d’obtenir un salaire, proximité avec la NBA (surtout pour la G League), découverte du basket pro face à des joueurs expérimentés (notamment à l’étranger), plus de liberté individuelle sur les parquets (surtout en G League et Overtime Elite) par rapport au jeu universitaire…

Ce sera à Bronny James de peser le pour et le contre de chaque option. Avec évidemment LeBron qui sera là pour le conseiller et le guider.

Source texte : Boardroom