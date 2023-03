Nous vous en parlions ce jeudi, et voilà déjà que la March Madness 2023 propose sa première grosse surprise : Arizona est dehors ! L’une des universités les mieux classées de la saison s’est fait éliminer du tournoi par Princeton au terme d’un match disputé du début jusqu’à la fin. L’esprit de la March Madness dans toute sa splendeur !

Ils étaient parmi les favoris pour jouer une place parmi les quatre meilleures universités du pays en termes de basketball. Ils ne sont désormais plus. Oui, nous parlons des joueurs de l’équipe de la fac d’Arizona. Opposés à l’équipe de Princeton, classée quinzième dans la branche Sud du tableau, les jeunes de la fac basée à Tucson n’ont pas tenu leur rang. Avec de nombreux déçus, puisqu’une majorité des brackets proposés par les fans sont désormais hors-jeu.



L’université d’Arizona connaissait pourtant la chanson, quand on jette un coup d’oeil rapide dans l’histoire de l’établissement : en 1993, l’école – alors classée deuxième de sa conférence – était déjà sortie de la compétition par le quinzième. Il s’agissait de fac de Santa Clara, menée par un certain Steve Nash. Bon, on imagine sans mal que cette défaite n’est sans doute même pas connue de la moitié de l’effectif actuel de l’équipe, mais quand même. Statut de favori acquis au terme d’une saison éprouvante, statut à assumer comme dirait l’autre.

Dès le début du match, c’est pourtant Princeton qui dicte le jeu, notamment grâce à des points importants grapillés dans la peinture. Les Wildcats ont néanmoins plus d’un tour dans leur sac, et font le nécessaire via Azuolas Tubelis et Oumar Ballo pour raccrocher au score. Deux internationaux, le premier lituanien et le second malien, font d’ailleurs mieux : à huit minutes du terme, Arizona mène de dix points. Une chance presque assurée de gagner… mais voyez vous, le charme et la magie de la March Madness vont faire leur oeuvre.

Princeton joue un basket simple. Et au panier-balle, simplicité rime – très – souvent avec efficacité. Des écrans bien posés, des décalages basiques et des percussions dans le bon tempo : la jeunesse des joueurs d’Arizona laisse l’écart se réduire, souvent prise à défaut par l’application et le sérieux de l’adversaire. On vous le donne d’ailleurs en mille : il ne reste que deux minutes, et l’écart n’est plus que d’un point. Côté Wildcats, ça commence à se tâcher un peu le caleçon, tandis que les Tigers jouent en détente. Rien à perdre, ce ne sont que des outsiders dans l’un des tournois les plus suivis des États-Unis. On perd ? Ouais, c’est cool d’être arrivés ici. On gagne ? Vamos, les rois du monde.

Ryan Langborg ne fléchit pas et permet aux siens de prendre les devants grâce à un panier au bout d’une pénétration solide. Le commandement des opérations ne changera alors plus. Arizona bafoue son basket, les types complètement effrayés par la potentielle défaite. Les écrans ne sont plus efficaces car pris à un mètre du poseur, et la partie se décidera sur des lancers francs, provoqués par le favori comme s’il s’agissait de repousser l’inéluctable.

TIGERS ADVANCE! We’re going to the second round of the NCAA Tournament after taking down No. 2 seed Arizona 59-55!#MakeShots 🐯🏀 | #MarchMadness pic.twitter.com/H7KDOszdUE — Princeton Men’s Basketball (@PrincetonMBB) March 16, 2023

55-59, score final en faveur l’équipe issue de l’historique Ivy League. La March Madness vient de connaître sa première grosse surprise, qui inaugure sans doute une belle série pour le reste de la compétition. Quand on vous dit que ce tournoi est unique bordel…

Sources : NCAA, ESPN