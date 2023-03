Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

D’après l’insider Marc Stein, Kyrie Irving (pied) et Luka Doncic (cuisse) ont repris l’entrainement complet avec les Mavericks. Reste à voir s’ils pourront faire leur retour vendredi face aux Lakers dans un match très important dans la course aux Playoffs.

Les Nets devraient signer l’intérieur Moses Brown, passé notamment par les Clippers cette saison. Par contre, ils vont laisser filer Nerlens Noel, qui était sous un contrat de 10 jours. (Source : The Athletic)

Draymond Green a écopé sa 16e faute technique la nuit dernière face aux Clippers, et devrait ainsi être automatiquement suspendu pour le prochain match de Golden State vendredi à Atlanta.

Draymond picked up his 16th technical foul of the season on this play pic.twitter.com/kAZC0Cx3sD — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 16, 2023

D’après The Athletic, le meilleur scénario pour LeBron James – blessé au pied – est un retour pour la dernière semaine de la saison régulière, du 2 au 9 avril. Il devrait être réévalué la semaine prochaine.

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

