Arrivé à Atlanta en novembre 2020, Bogdan Bogdanovic se sent visiblement bien chez les Hawks. Le Serbe de 30 ans vient effectivement de prolonger sur le long terme avec les Faucons, lui qui aurait pu devenir agent libre cet été.

Il y a encore une dizaine de jours, certaines rumeurs laissaient entendre que Bogi comptait tester le marché de la Free Agency dans quelques mois, et qu’il fallait s’attendre à ce qu’il décline sa player option à 18 millions de dollars. C’est tout le contraire qui vient de se passer.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Bogdanovic vient donc de signer une prolongation de contrat avec Atlanta, d’une valeur de 68 millions de dollars sur quatre saisons. Le Serbe part donc sur un salaire annuel légèrement moins élevé que celui qu’il possède actuellement (17 au lieu de 18 millions sur son contrat actuel), mais avec la sécurité sur le long terme. Bogdan est désormais lié avec la franchise des Hawks jusqu’à la saison 2026-27 (incluse).

