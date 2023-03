Une fois n’est pas coutume : la désormais iconique March Madness, nom du tournoi final du championnat de basketball universitaire américain, commence ce soir à 17h15. Un événement important, qui révèle souvent – pour ceux qui ont la chance de vivre ça outre Atlantique – une facette unique des États-Unis. Le tableau final est disponible, alors on y jette un oeil !

Tous ceux qui ont eu la chance de vivre un mois de mars aux États-Unis le rapportent : la March Madness est unique. On rappelle le principe, pour que tout le monde saisisse bien l’enjeu. Au terme d’un championnat réunissant 351 équipes en plusieurs conférences, les 64 meilleures d’entre elles sont sélectionnées pour participer à un grand tournoi final à élimination directe.

Éparpillées dans tout le pays de l’Oncle Sam, les universités représentées se mettent sur leur 31 pour supporter la petite douzaine de basketteurs qui représentent chaque bahut. Avec la même ferveur, qu’il s’agisse d’un établissement ayant gratté sa qualif’ sur le fil comme d’une équipe favorite. À chaque fois, les images sont enivrantes de joie et de festoyade. Et comme chaque année, les surprises sont nombreuses.

D’ailleurs, parlons un peu des universités qui pèsent dans le tournoi cette saison. Organisé en quatre branches – une par région géographique – de seize équipes, le tableau final comporte une numérotation. Ainsi, chaque mini-arbre possède ses équipes classées de 1 à 16, et se rencontrent en partant du même principe que les Playoffs NBA : le premier rencontre le seizième au premier tour, le deuxième joue le quinzième… et ainsi de suite.

Alabama, Purdue, Houston et Kansas. Tels sont les quatre poids lourds dans chaque conférence que toutes les autres écoles auront à coeur de faire chuter. Des noms assez connus pour ceux qui suivent régulièrement le sport universitaire, puisqu’elles ont souvent aligné de solides équipes. N’en reste pas moins que d’autres teams historiques sont présentes et veulent aussi leur place au Final Four, qui se tient cette année à Houston. On notera ainsi la présence de UCLA (classé en 2 dans la partie Ouest), de Gonzaga (classé en 3 à l’Ouest)… mais aussi de Marquette, de l’université d’Arizona. Plein de noms qui évoquent forcément quelque chose, de part les joueurs NBA qui ont pu y évoluer avant d’arriver dans la Grande Ligue.

Concernant les dates ? Les premiers matchs avaient lieu hier, pour attribuer les dernières places dans l’arbre final. Désormais complet, le début officiel de la March Madness, c’est aujourd’hui à 17h15. Avec notamment des rencontres diffusées en France via MCS et BeIN Sports. Pour le reste, il faudra soit passer par un VPN, soit acquérir l’ESPN Player qui diffuse la quasi-intégralité des rencontres. Vous pourrez d’ailleurs retrouver, durant l’intégralité de la compétition, une partie dédiée dans notre classique programme de la soirée, pour ne rien manquer. C’est pas beau ça ?

TÊTES DE SÉRIE NUMÉRO 1-2-3

Zone Ouest : Kansas – UCLA – Gonzaga

Zone Sud : Alabama – Arizona – Baylor

Zone Est : Purdue – Marquette – Kansas State

Zone Midwest : Houston – Texas – Xavier

LE PROGRAMME DE LA MARCH MADNESS

First Round (64 équipes) : 16-17 mars

Round of 32 (32 équipes) : 18-29 mars

Sweet 16 (16 équipes) : 23-24 mars

Elite 8 (8 équipes) : 25-26 mars

Final Four (4 équipes) : 1 avril

National Championship (2 équipes) : 3 avril

Source : NCAA