Souvent lié aux Lakers depuis qu’il avait affiché son désir de quitter les Nets, Kyrie Irving a finalement atterri à Dallas au mois de février, lors de la dernière trade deadline. L’avenir d’Uncle Drew reste cependant incertain vu qu’il sera agent libre l’été prochain, mais la franchise de Los Angeles semble définitivement être passée à autre chose.

Aurons-nous droit à des retrouvailles entre LeBron James et Kyrie Irving sous le soleil de Los Angeles ? La question était d’actualité lors de l’intersaison 2022 quand Uncle Drew envisageait un départ de Brooklyn, et en février dernier lorsqu’il a demandé son transfert des Nets. Désormais, elle ne l’est plus.

D’après l’insider Jovan Buha, qui couvre les Lakers pour The Athletic, la mythique franchise de la Cité des Anges ne compte pas se remettre sur le dossier Kyrie à l’été 2023, quand Irving deviendra agent libre. On avait gardé cette hypothèse dans un coin de notre tête avant la trade deadline, connaissant les liens entre Drew et LeBron, l’affection de Kyrie pour Los Angeles, et la flexibilité salariale des Lakers à la prochaine intersaison. Mais les récents mouvements réalisés par le manager général Rob Pelinka semblent avoir donné une vraie direction à l’équipe californienne, qui affiche un bilan de 9 victoires – 5 défaites depuis le 9 février dernier.

“Selon mes sources, les Lakers veulent continuer avec l’effectif actuel (l’année prochaine, NDLR.). C’est prometteur pour l’instant, ils ont gagné pas mal de matchs, notamment sans LeBron. […] Je couvre cette franchise depuis trois saisons, et l’équipe actuelle est celle qui possède le plus d’alchimie et où il y a la meilleure ambiance. De ce qu’on m’a dit, ils ne viseront pas Kyrie Irving durant l’intersaison. Je pense que ce scénario (une arrivée de Kyrie aux Lakers, NDLR.) n’est plus d’actualité.”

Parmi les mouvements à la deadline, il y a eu l’arrivée du meneur et ancien Laker D’Angelo Russell en provenance du Minnesota. Un retour encourageant pour l’instant, DLo ayant notamment sorti deux grosses perfs depuis qu’il a quitté l’infirmerie pour une blessure à la cheville. Avec son adresse à 3-points et ses qualités de créateur, Russell correspond bien mieux au duo LeBron James – Anthony Davis que l’autre Russell (Westbrook), et les Lakers semblent plutôt chauds à l’idée de le prolonger cet été (ainsi que d’autres joueurs comme Austin Reaves), au lieu de miser sur Irving.

Pour rappel, D’Angelo Russell sera lui aussi agent libre dans quelques mois, comme Kyrie. D’après les dernières rumeurs, celui qui a commencé sa carrière chez les Lakers aimerait également continuer l’aventure dans la Cité des Anges, et ainsi rattraper le temps perdu après deux premières saisons compliquées à L.A. entre 2015 et 2017.

