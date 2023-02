Après les festivités du All-Star Weekend, la saison régulière 2022-23 va reprendre ses droits demain et c’est donc le moment idéal pour faire un gros point sur la fameuse course au MVP. Qui est bien placé à la veille de la reprise ? Qui est dans les starting blocks pour réaliser une grande deuxième partie de saison ? Nikola Jokic est-il intouchable ?

Stats : 29,7 points / 6,7 rebonds / 5,3 assists / 1,5 contre / 55,9% au tir

Faisant partie des grands favoris pour le titre de MVP avant sa blessure de début janvier, Kevin Durant n’a toujours pas retrouvé les terrains depuis et continue donc de chuter au classement, cette fois jusqu’à la dixième place. Par contre, KD a trouvé une nouvelle maison dans laquelle il devrait se sentir bien mieux qu’à Brooklyn : les Suns. Transféré à Phoenix lors de la NBA Trade Deadline, Durant semble particulièrement heureux d’avoir pu rejoindre le pays des cactus et ça pourrait faire très mal une fois qu’il sera à nouveau opérationnel pour retrouver les terrains. Normalement c’est pour bientôt, pensez à acheter du popcorn.

Kevin Durant rocking his new Suns threads ☀ 🔥 (📸: @Suns) pic.twitter.com/PHGh53SJg8 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 16, 2023

Stats : 18,8 points / 12,3 rebonds / 6,9 assists / 61,1% au tir

Bilan : 32 victoires – 25 défaites

Après avoir mis à l’honneur De’Aaron Fox il y a quelques semaines, c’est au tour de Domantas Sabonis de voir son nom figurer dans la Course au MVP. Parce que si les Kings surprennent leur monde cette saison et sont bien partis pour briser enfin la malédiction des Playoffs, c’est aussi parce que l’intérieur lituanien réalise une campagne magnifique de polyvalence. Domas est le joueur ayant réalisé le plus de double-doubles en NBA cette saison (45), il est sur le podium au nombre total de triple-doubles (6), et représente surtout une pièce centrale de la deuxième attaque la plus efficace de toute la Ligue cette saison. Si de nombreux fans des Kings (et pas que des Kings) s’étaient arraché les cheveux au moment du trade Sabonis – Haliburton il y a un an, il ne fait aucun doute que l’arrivée de Domas a aidé Sacramento à changer de dimension cette saison. Et sa sélection au All-Star Game 2023 est là pour le prouver.

Stats : 27,3 points / 4,1 rebonds / 4,9 assists / 1,5 interception / 48,0% au tir

Bilan : 38 victoires – 23 défaites

Donovan Mitchell avait quitté notre Top 10 le 1er février dernier après un début d’année 2023 compliqué, marqué par des perfs moyennes, des petits bobos et des résultats collectifs pas tip top. Tout cela s’est arrangé depuis, les Cavaliers bouclant leur première partie de saison avec brio (8 victoires sur les 10 derniers matchs avant le All-Star Break) sous l’impulsion d’un grand Spida. Ce dernier a clairement retrouvé des jambes et cela s’est traduit à tous les niveaux : 33 points, 6 rebonds, 5 passes, 1,3 interception et 1 contre de moyenne en 55-40-90 (pourcentage au tir, à 3-points, aux lancers-francs), voilà ses stats sur ses quatre dernières sorties. Du très lourd, et quelque chose nous dit que Spida voudra reprendre sur un rythme similaire dès la reprise…

Donovan Mitchell a fait glisser Jeremy Sochan jusqu’à Rungis là.pic.twitter.com/9exkabN0L7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2023

Stats : 30,8 points / 4,7 rebonds / 5,7 assists / 1,6 steal / 1,1 contre / 50,8% au tir

Bilan : 28 victoires – 29 défaites

Si Shai Gilgeous-Alexander profite des blessures de joueurs comme Kevin Durant et Stephen Curry pour grimper au classement, il est également septième aujourd’hui car il ne lève pas le pied. Et quand on connaît le niveau exceptionnel auquel SGA évolue depuis le premier jour de la saison régulière, ça veut dire quelque chose. Ses 44 points plantés sur les terres de Damian Lillard ou ses 30 face à LeBron James (à chaque fois dans des victoires, même quand le King marque l’histoire…) prouvent que Shai n’a peur de personne ; sa nomination pour le titre de meilleur joueur de la semaine à l’Ouest le jour de la Saint-Valentin montre que de plus en plus d’Hexperts sont amoureux de son jeu ; et sa première participation au All-Star Game officialise le fait qu’il est désormais un membre à part entière de l’élite de la NBA. Tout ça alors que le Thunder est virtuellement qualifié pour le play-in tournament avec un bilan presque à l’équilibre.

Stats : 27,3 points / 6,0 rebonds / 8,3 assists / 1,0 interception / 46,6% au tir

Bilan : 35 victoires – 22 défaites

Grâce à ses stats individuelles et un bilan qui permet toujours aux Grizzlies d’être deuxièmes de la Conférence Ouest, Ja Morant continue de squatter la sixième place de la Course au MVP, mais il sera attendu au tournant après la fin du All-Star Break. Ja s’est un peu foutu de notre gueule à travers sa dernière décla, et de nombreuses confrontations face à des équipes de l’Ouest (“I’m fine in the West”, rappelez-vous…) sont à venir. Autant de raisons pour Morant de montrer son meilleur visage et botter des fesses lors des semaines à venir. De plus, les Grizzlies restent sur 9 défaites en 13 matchs et se sont plus illustrés par certaines polémiques que par leurs résultats. Ils ont ainsi besoin de retrouver une certaine dynamique et ça passera forcément par leur leader.

Stats : 33,3 points / 8,8 rebonds / 8,1 assists / 1,5 interception / 50,5% au tir

Bilan : 31 victoires – 29 défaites

Absent pendant une bonne semaine début février à cause d’une douleur au talon et ayant perdu les trois rencontres qu’il a jouées avant la trêve du All-Star Weekend, Luka Doncic a perdu du terrain dans la Course au MVP. Mais dans le même temps il a récupéré un joueur All-Star à ses côtés puisque Kyrie Irving a débarqué à Dallas au moment de la NBA Trade Deadline. Le phénomène slovène va donc enfin avoir du soutien en matière de création offensive sur les lignes arrières, reste à voir comment le duo va fonctionner et si les Mavericks pourront véritablement décoller sur un plan collectif. L’arrivée d’Uncle Drew chez les Mavs peut néanmoins représenter un contre-argument face à Doncic dans la discussion MVP, lui qui représentait jusqu’ici la définition même du terme valuable au vu de la Luka-dépendance caractérisant l’équipe texane. Mais tant que ça lui permet de gagner plus de matchs, on imagine que ça lui convient…

Luka Doncic trolling Kyrie Irving with the oldest trick in the book 😅 🎥 BenKirschner/Instagram pic.twitter.com/KNP2i2t6Pi — BasketNews (@BasketNews_com) February 20, 2023

Stats : 30,6 points / 8,6 rebonds / 4,5 assists / 1,0 interception / 46,4% au tir

Bilan : 42 victoires – 17 défaites

Si Jayson Tatum est devenu une véritable superstar NBA depuis un an, c’est notamment parce qu’il a su gagner en régularité dans ses performances. Mais avant le All-Star Break, JT est retombé dans certaines travers, lui qui a véritablement fait les montagnes russes : 20 points (3/15 au tir) contre Phoenix, 34 unités (11/24) face aux Pistons, 12 points (5/15) seulement sur les Sixers, 41 (à 13/21) contre Charlotte, puis 16 (à 3/16) face à Memphis et enfin 38 points (15/24) contre Detroit. Cette irrégularité – liée peut-être à la fatigue sachant que Tatum est le deuxième joueur moyennant le plus de minutes en NBA cette année (plus de 37) – empêche logiquement JT d’accéder au podium de la Course au MVP, mais la trêve du All-Star Weekend peut lui permettre de repartir du bon pied. Surtout qu’il est revenu de Salt Lake City avec le Kobe Bryant Trophy dans les valises…

Jayson Tatum MVP du All-Star Game 2023 : 55 points pour JT, nouveau recordman all-time des points marqués sur un match ! https://t.co/xTlKrlf73G — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2023

Stats : 33,1 points / 10,2 rebonds / 4,1 assists / 1,5 contre/ 1,2 steal / 53,7% au tir

Bilan : 38 victoires – 19 défaites

Terminant la première partie de saison avec un pied douloureux, Joel Embiid n’a pas raté le moindre match en l’espace d’un mois mais n’a pas forcé lors de ses dernières sorties avant le All-Star Break. Le plus important pour Jojo au cours de la petite trêve, c’est de recharger les batteries pour reprendre au taquet et emmener les Sixers le plus loin possible. Si Embiid évolue au même niveau que celui qui lui a permis de décrocher le titre de meilleur joueur de janvier à l’Est, et que son équipe de Philadelphie garde la très bonne dynamique de fin 2022 – début 2023, le pivot sera logiquement dans les finalistes pour le titre de MVP.

Stats : 31,8 points / 12,2 rebonds / 5,4 assists / 53,8% au tir

Bilan : 41 victoires – 17 défaites

Aucun joueur NBA n’a bouclé la première partie de saison d’une manière aussi impressionnante que Giannis Antetokounmpo. Et aucune équipe n’a autant détruit la concurrence que ses Milwaukee Bucks. Alors que le Freak semblait décroché dans la course au MVP fin janvier, il a lâché une série de 11 matchs absolument apocalyptique pour ses adversaires, tournant à plus de 37 points, 13 rebonds et 6 passes de moyenne à 58% de réussite au tir. Résultat, Milwaukee n’a toujours pas perdu depuis un mois et revient très fort sur Boston, leader de l’Est et meilleur bilan NBA. Cela méritait bien un gros jump pour Giannis dans notre classement, même si sa récente blessure au poignet risque bien de le freiner dans sa dynamique et par la même occasion pénaliser les Bucks. Si Antetokounmpo a évité toute blessure grave, il pourrait effectivement manquer quelques matchs en sortie de All-Star Break.

Stats : 24,7 points / 11,5 rebonds / 10,1 assists / 1,3 interception / 63,2% au tir

Bilan : 41 victoires – 18 défaites

Nikola Jokic a peut-être été drafté en avant-dernière position pour le All-Star Game, mais il est toujours numéro 1 dans la Course au MVP. La campagne exceptionnelle du pivot des Nuggets se poursuit tranquillement, avec cinq nouveaux triple-doubles en sept matchs depuis le 2 février et surtout des Nuggets qui gardent leur rythme de leader de l’Ouest (7 victoires sur les 9 dernières rencontres). Tant que le Joker continuera d’aligner des perfs pareilles tout en menant Denver au sommet, on voit mal qui pourrait véritablement aller le chercher. Et le dernier sondage réalisé par ESPN sur la Course au MVP va dans le même sens…

Mentions honorables : LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Warriors), Damian Lillard (Blazers), Jaylen Brown (Celtics), De’Aaron Fox (Kings), Julius Randle et Jalen Brunson (Knicks), Bam Adebayo (Heat), James Harden (Sixers)

