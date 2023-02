Lorsque Sham Sharania a annoncé sur les coups de 21h le transfert de Kyrie Irving direction Dallas, très vite une question (parmi d’autres) s’est posée : où placer le duo Irving / Doncic dans la hiérarchie des backcourts ? On tente de répondre à la question et, spoiler pour les fainéants, on n’a pas la réponse.

Kyrie Irving et Luka Doncic. Bazar de bazar.

Dans le coin gauche ? Philippe S., accoudé au comptoir et qui aime à rappeler que Luka est avant tout un petit gros et que Kyrie Irving n’est pas fiable.

Dans le coin droit ? Tous les autres humains, qui sont d’accord avec Philou mais qui savent aussi le talent des deux hommes tout récemment réunis. On parle tout de même d’un génie slovène qui a mis tous les défenseurs de NBA à genou dès son arrivée dans la Grande Ligue et qui est aujourd’hui – entre autres exploits quotidiens – le meilleur scoreur de NBA, et d’un Kyrie Irving assez unanimement reconnu pour être le meilleur dribbleur de la planète et un attaquant tout bonnement exceptionnel, dans sa globalité car son talent d’entertainer fait trop souvent oublier une adresse à faire pâlir 98% des joueurs de basket au monde.

Vu comme ça ? Le tableau semble tellement parfait.

Luka enchaine les triples-doubles, ce goret des îles a même claqué un 60/20/10 que Wilt Chamberlain n’aurait pas renié et il a de toute manière fait de ce genre de perf une normalité. Son génie associé à celui de Kyrie qui, sans faire offense à Spencer Dinwiddie devrait lui permettre de vraiment souffler, un verbe du 1er groupe mais surtout un verbe que ne connaissait pas jusque-là le meneur des Mavs. Kyrie ? Il jouera pour la première fois avec un tel phénomène à la mène, même s’il a déjà fréquenté LeBron James et James Harden, pas vraiment des meneurs mais pas les derniers à lâcher 15 passes un soir sur deux.

Bref, la question là voilà : quelle place pour nos deux pâtissiers dans la hiérarchie des backcourts de la Ligue ?

Première chose, rien ni personne n’arrive à la cheville de Ja Morant et Desmond Bane, du moins ce sont Ja Morant et Desmond Bane qui le disent. Les meneurs de la JL Bourg ne font pas non plus partie du débat car Frantz Massenat, Axel Julien, Jordan Floyd et Hugo Benitez sont quatre, et même cinq si on compte Freddy Fauthoux. Dans la vraie vie ? Comme d’hab, difficile de se projeter avec un couple qui n’a encore jamais couché ensemble… mais impossible tout de même de sortir les deux loulous d’un potentiel Top 3.

Et il y a qui dans la concurrence ? Envoyez la liste et démerdez-vous :

Donovan Mitchell et Darius Garland c’est costaud

Stephen Curry et Klay Thompson ça grince un peu mais c’est champion en titre

Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey (en 2025)

Damian Lillard et Anfernee Simons

Ja Morant et Desmond Bane ils parlent beaucoup

Trae Young et Dejounte Murray c’est solide

Anthony Edwards et D’Angelo Russell parce qu’on nous a obligé

Chris Paul et Devin Booker mais on se rappelle plus

Voilà à peu près dans quelle famille vient de débouler le duo Irving / Doncic. On en a peut-être oublié et vous savez quoi, on a aussi le droit d’être fatigué. Pour le reste on attendra le premier match commun des deux zinzins de l’espace et on sera vite fixé.