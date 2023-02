Après sa demande officielle de transfert auprès des Nets, Kyrie Irving a été envoyé chez les Mavericks dans la foulée et n’a donc vraiment pas mis longtemps à trouver un point de chute. Désormais, de nombreux regards vont se tourner vers… Kevin Durant, qui n’a pas encore réagi officiellement au trade de son “pote”, avec qui il aura donc joué 4 matchs en 4 ans, à peu près.

On nous annonce une présence inhabituelle de requins aux abords de l’Hudson River. La raison ? Un Kevin Durant sauvage s’y trouve, et peut-être plus pour longtemps depuis que son acolyte a mis les voiles pour le Texas dans l’univers impitoyable de Dallas. KD n’a toujours pas réagi, mais on imagine qu’il ne voit pas forcément cet échange, qui affaiblit sa franchise, d’un très bon œil. Voilà qui pourrait raviver les tensions entre le joueur et le management des Nets, à l’époque pas si lointaine donc où, en début de saison, Kev avait fait lui aussi sa demande (de trade) avant de se raviser. Les Suns savent qu’à Brooklyn on ne fanfaronne pas des masses actuellement, et ils surveilleraient toujours de près la situation de Durantula du côté de Bed-Stuy.

The Phoenix Suns are prepared to pursue Brooklyn Nets star Kevin Durant should he become available, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 5, 2023

Voilà qui nous promet une trade deadline endiablée avec l’un des énormes poissons de cette ligue qui pourrait changer d’air. Déjà que les Suns étaient sur le coup au moment de la demande de transfert de KD, les Soleils sont de retour à la charge, tels des charognards, pour dépecer ce qu’il reste des Nets. Après le trio Deron Williams – Kevin Garnett – Paul Pierce, c’est peut-être un deuxième trio que Brooklyn est en train de saboter avec la fin de l’ère Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving. Pour ceux qui veulent parier où pourrait atterrir l’ancien du Thunder et des Warriors, c’est ici que ça se passe. En ce qui concerne les Suns, il faudra forcément lâcher des types comme Mikal Bridges, voire Deandre Ayton, ou tout simplement le boudeur Jae Crowder, mais associer Kevin Durant à Chris Paul et Devin Booker serait assez dingue quoi qu’il arrive.

La chasse au Kevin Durant est donc ouverte suite au départ de Kyrie Irving. Nul doute que les équipes intéressées seront nombreuses et n’hésiteront pas à dégainer si les Nets sont vendeurs. On se donne rendez-vous jeudi, et même un peu avant, pour suivre ça de très près, car ce n’est que le début.