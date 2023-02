Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Plusieurs petites signatures/coupes ont eu lieu ces dernières 24 heures : Frank Jackson et Kris Dunn ont signé un contrat de dix jours avec le Jazz (Source : Shams Charania), Orlando a transformé le contrat two-way d’Admiral Schofield en un contrat standard (ESPN), les Wizards vont faire de même avec Jordan Goodwin (Shams), Malcolm Hill a été coupé par les Bulls et Terry Taylor a été signé via un two-way deal (ESPN), le joueur de G League Keaton Wallace signe un contrat two-way avec les Clippers (ESPN).

R.J. Hampton a été coupé par le Magic et prévoit de signer avec les Pistons (Shams, ESPN).

Blessé au mollet gauche début février, Stephen Curry a pris quelques shoots mardi après l’entraînement des Warriors sur le campus d’UCLA. C’est la première fois qu’il revient sur un parquet depuis sa blessure. Aucune date de retour n’est connue pour l’instant, mais ça reste une première étape de franchie. (Source : NBC Sports Bay Area)

Blessé au poignet avant le All-Star Break, OG Anunoby devrait être opérationnel pour le premier match des Raptors jeudi. (TSN Sports)

