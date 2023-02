Voilà de quoi faire sourire toute la fanbase de Golden State ce jeudi matin. La franchise de la Baie a communiqué sur la blessure de Stephen Curry – touché au tibia – et apporter des nouvelles à la fois rassurantes et encourageantes. Le retour n’est pas encore fixé précisément, mais Baby Face fait de “bons progrès”.

Le staff des Warriors a indiqué cette nuit que Stephen Curry avait d’ores et déjà repris les entraînements en solo sur le terrain. Blessé au niveau du tibia face aux Mavericks le 4 février dernier, la star des Guerriers avait laissé ses coéquipiers dans une belle panade. Steph aura ainsi manqué le All-Star Game le weekend dernier, mais là n’est pas l’important vu le niveau de purge du match. Non, l’important c’est bien que les Warriors sont dans une sauce assez importante concernant la participation aux Playoffs.

Stephen Curry injury update: pic.twitter.com/5a8Euai9IX — Warriors PR (@WarriorsPR) February 22, 2023

Déjà en difficulté exceptionnelle au classement pour un champion en titre, la franchise ne peut pas se permettre plus longtemps d’être sur courant alternatif en termes de victoires et de défaites. Sans Stephen Curry, Golden State a remporté deux victoires en cinq matchs, et pointe toujours à la neuvième place de l’Ouest. Certes, les Playoffs en accès direct ne sont qu’à deux victoires de différence, mais il faudra se bouger pour aller les chercher et surtout faire plus : arriver sans l’avantage du terrain au printemps n’arrangerait certainement pas les Dubs.

Dans ce contexte, les nouvelles autour de Curry prennent un tour rassurant, mais il ne faut néanmoins pas espérer voir une date de retour du meneur avant au moins la fin de semaine prochaine, car il n’a pas commencé de jeu en opposition à l’entraînement. Le staff de San Francisco est précautionneux, il ne prendra aucun risque. D’ici là, les Dubs joueront cinq fois à domicile. L’occasion de – pourquoi pas – créer un semblant de momentum.

Source : Warriors PR