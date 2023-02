Le retour de blessure de Kevin Durant ne fait pas consensus au sein des insider. Si les plus optimistes misent un comeback dès dimanche face aux Bucks, les plus prudents tablent plutôt sur une remise en jambe mercredi prochain. Dans tous les cas, l’ailier aura de grosses responsabilités dès l’instant où il foulera le parquet sous le maillot des Suns.

Kevin Durant, absent depuis le 8 janvier pour blessure à la suite d’un contact avec Jimmy Butler, ne devrait pas tarder à revenir sur les parquets. La nouvelle superstar des Suns, acquise à la deadline en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson et d’une flopée de tours de Draft, n’a pas joué le moindre match pour les Cactus depuis. Ces dernières heures, des nouvelles optimistes sont tombées concernant l’ailier. Ainsi, ce dernier pourrait être disponible dès dimanche face aux Bucks, selon ESPN.

Kevin Durant could make his Suns debut as early as Sunday against Milwaukee, according to @WindhorstESPN ☀️ pic.twitter.com/uscuZ0PwqJ

Forcément, un retour contre l’équipe qui a douché Phoenix en 2021 en finale enverrait un message fort à la ligue. Mais d’autres pensent que KD fera un retour plus calme, face à Charlotte, mercredi prochain : c’est en tout cas ce que rapporte Shams Charania.

Kevin Durant and the Phoenix Suns are targeting his Suns debut and return to action in next Wednesday’s road game against the Charlotte Hornets, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Durant is on cusp of return from MCL sprain that he suffered on Jan. 8.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 22, 2023