Depuis le 10 décembre environ, car un bon article commence toujours avec de bonnes recherches, les Sixers marchent sur l’eau ou pas loin. Disons qu’ils glissent. Troisièmes à l’Est derrière les Bucks et les Celtics, quatrième meilleure équipe de la Ligue, tout va bien à Philly mais dès ce soir il faudra remettre les gants car le programme qui s’annonce dans les dix prochains jours est comment dire… salé.

Plus que 25 matchs et la saison régulière touchera à sa fin, déjà. En sortie de All-Star Break un podium se dégage à l’Est (avec Cleveland en embuscavs), et si les Sixers – actuellement troisièmes – veulent continuer à squatter les sommets il faudra remettre très vite les mains dans le cambouis. En effet, jusqu’au 5 mars les joueurs de Doc Rivers ont six matchs au menu mais pas n’importe lesquels, visez plutôt c’est la Champion’s League :

Contre Memphis

Contre Boston

Contre Miami

A Miami

A Dallas

A Milwaukee

Deux énormes chocs contre les deux monstres de l’Est, un autre dès ce soir face à la jeunesse de Memphis (n°2 à l’Ouest), une double-confrontation avec le Heat qui sent les Playoffs jusqu’ici, et enfin un match bien champagne bien stats face aux Mavs et à leur duo d’arrières maléfiques. Chemin semé d’embûches donc, mais un programme qui pourrait nous en dire beaucoup sur le niveau de cette équipe des Sixers, à l’aise depuis le début de l’hiver et tranquillement installée dans l’ombre du duo Celtics / Bucks. Joel Embiid joue comme un MVP, Tyrese Maxey comme le facteur X dont vous avez rêvé toute une vie, et on attendra donc de voir dans quel état revient James Harden de ce All-Star Break, lui qui reste l’un des cinq meilleurs meneurs de la Ligue cette saison quand il ne se pointe pas avec le body de Rick Ross ou Big Ali.

Les Sixers ont-ils les armes pour rivaliser avec le très haut du panier cette saison ? Six matchs, six chocs, une question, une réponse. Rendez-vous le 5 mars pour un premier demi-bilan.