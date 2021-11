Rich Paul, l’agent de Ben Simmons, accuse les Sixers : « Les amendes, le ciblage, la mauvaise publicité, ça ne fait qu’empirer son état mental »

Si vous aimez la série « Ben Simmons – Sixers : le clash », ça tombe bien on a un nouvel épisode pour vous. Si au contraire elle vous agace, désolé mais on a un nouvel épisode pour vous. Cette fois-ci, on a le camp du joueur qui accuse la franchise de Philadelphie. Mais de quoi ? On vous laisse découvrir.

L’agent de Ben Simmons, à savoir Rich Paul, est sorti de son silence pour se prononcer publiquement sur la gestion de son client par les Sixers. Et comme vous pouvez l’imaginer, il a placé Ben Simmons dans le rôle de la victime et les Sixers dans le rôle du méchant, même s’il a pris le soin d’arrondir les angles. Mais avant de nous poser plus précisément sur les propos du patron de Klutch Sports, un petit rappel des faits récents s’impose. Depuis plusieurs semaines, Ben Simmons déclare qu’il n’est pas prêt mentalement pour jouer. Les Sixers ont dit « d’accord Ben » et ont ainsi accepté de lui laisser le temps pour régler ses soucis sur le plan mental, en arrêtant de le mettre à l’amende (ils lui ont même versé les 8,25 millions de dollars qui étaient suspendus dans un compte séquestre) pour ses absences tout en lui proposant toutes les ressources nécessaires afin qu’il puisse un jour revenir au jeu. Sauf que Ben Simmons a préféré travailler avec les psychologues de l’union des joueurs, en qui il a plus confiance, sans donner d’updates à sa franchise. De quoi frustrer les Sixers, dans le flou par rapport au manque d’infos concernant leur All-Star. Une frustration qui a finalement provoqué la reprise des amendes de la part de l’équipe, et qui a finalement poussé Simmons à accepter l’aide des Sixers, lui qui a rencontré un psy de la franchise pendant une heure lundi (d’autres séances sont prévues). Ça va, vous suivez jusqu’ici ? Tant mieux, parce que c’est pas fini. D’après les dernières infos de l’insider Shams Charania, le camp Ben Simmons accuse désormais la franchise de le forcer à revenir en disant qu’il est prêt à jouer, au lieu de véritablement prendre soin de sa santé mentale. Voici ce qu’a déclaré Rich Paul, l’agent de Simmons, via The Athletic.

« Je pense vraiment que les amendes, le ciblage, la publicité négative qui est faite sur le problème – ce n’est vraiment pas nécessaire et cela n’a fait qu’empirer les problèmes de santé mentale de Ben. Soit vous l’aidez, soit vous dites qu’il ment. C’est l’un ou l’autre. »

D’un côté, on a donc le camp Simmons qui accuse les Sixers d’être de mauvaise foi, tout en mettant en avant une soi-disant responsabilité de la franchise par rapport à la santé mentale actuelle du joueur. D’ailleurs, selon une source de The Athletic, Ben a rempli mercredi un questionnaire provenant de l’équipe dans lequel certaines questions auraient plus été axées sur sa volonté de se faire transférer que sur sa santé mentale. De quoi donner un point au camp Simmons ? De l’autre côté en tout cas, la franchise de Philadelphie assure qu’elle fait ce qu’il faut pour vraiment aider le All-Star, sans le forcer à revenir. Comme l’indique Shams, les Sixers indiquent aussi qu’en aucun cas, ils l’accusent de mentir, même si on imagine que certains mettent en doute la bonne foi de Simmons dans les coulisses de la franchise de Philly. Ce que veulent les Sixers aujourd’hui, c’est une vraie justification et des informations qui pourraient véritablement expliquer l’incapacité de Simmons à participer à certaines activités de l’équipe. Tant que ça ne sera pas le cas, ils s’attendent à ce que Ben réponde présent. Et sinon, des sanctions devraient logiquement continuer à tomber.

« Dans notre cas, nous devons aider Ben et ne pas privilégier l’argent à la santé mentale. En tant qu’agent, je comprends les obligations contractuelles et je me tiens responsable dans ce business. Mais si quelqu’un vous dit quelque chose, on ne peut pas juste fermer les yeux dans le monde actuel. Cela n’a plus rien à voir avec un trade. L’objectif est de trouver un moyen pour aider Ben à retrouver sa force mentale afin de pouvoir revenir sur le terrain. Je veux le voir sur le terrain en train de jouer au jeu qu’il adore. Je veux le voir sur un terrain, que ce soit avec un maillot des Sixers ou un autre maillot, cela ne dépend pas de moi, mais je veux qu’il soit en état pour recommencer à jouer. Nous voulons coopérer et nous voulons travailler pour qu’il retrouve les terrains. » – Rich Paul

Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette décla. En tout cas le boss de Philly Daryl Morey a sauté sur l’occas’ pour déclarer qu’il était heureux d’entendre Rich Paul envisager un retour de son client avec les Sixers. Ça aussi, vous en faites ce que vous voulez. En attendant, toujours selon The Athletic, Ben Simmons aurait indiqué à la franchise qu’il comptait rejouer quand il sera prêt, lui qui participe aujourd’hui à des workouts individuels, ainsi qu’aux shootarounds et réunions de l’équipe. Et dernière petite chose à savoir dans ce dossier qui continue de perdurer, Simmons aurait accepté – selon Rich Paul – que le psy des Sixers parle à son psy personnel histoire de travailler en collaboration pour l’aider à revenir sur les terrains. Par contre, on ignore si le Psy de TrashTalk aura également son mot à dire là-dedans, mais on va se renseigner.

Le dossier Ben Simmons vient de connaître son dernier rebondissement. Un de plus dans une affaire interminable, où l’on n’a toujours aucune idée d’une possible date de retour de Ben Simmons avec les Sixers. Peut-être parce que cette date n’existe pas en vrai…

Source texte : The Athletic