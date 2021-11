Saga Ben Simmons, saison 12, épisode 28 : les Sixers remettent le Boomer à l’amende, allez hop c’est reparti pour un tour

Enième rebondissement dans le dossier Ben Simmons. Après avoir levé leurs sanctions financières concernant le All-Star il y a une dizaine de jours, les Sixers vont à nouveau mettre le Boomer à l’amende. « Tu ne veux pas coopérer Ben ? Ok très bien, on prend ton argent. »

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui vient de balancer la dernière news dans l’interminable dossier Ben Simmons. Selon l’insider, l’Australien a écopé d’une amende de 360 000 dollars de la part des Sixers pour sa non-participation à la dernière rencontre de l’équipe face aux Pistons la nuit dernière. La franchise de Philly a donc changé son fusil d’épaule après avoir stoppé les sanctions financières à l’égard de leur meneur, qui avait déclaré devant l’équipe il y a deux semaines qu’il n’était pas encore prêt mentalement pour rejouer. Pourquoi ce changement soudain ? Tout simplement parce que Simmons ne coopère pas avec les Sixers dans l’optique d’un éventuel retour au jeu, lui qui refuse 1) d’être soutenu par les psychologues de la franchise de Philly et 2) d’apporter des updates par rapport à ses échanges avec les psychologues du syndicat des joueurs. Une position qu’il a une nouvelle fois affirmée ces derniers jours malgré une discussion avec le boss Daryl Morey, de quoi frustrer de plus en plus les Sixers. Résultat, ces derniers ont donc décidé de reprendre les devants en sanctionnant à nouveau leur joueur sur le plan financier, et ça va durer « jusqu’à ce qu’il coopère avec les médecins de la franchise et remplisse ses obligations basket » (participation aux séances vidéo, entraînement d’équipe…). Comme l’indique Woj, l’argent sera une nouvelle fois placé sur un compte séquestre.

Alors que la tension entre le camp Simmons et les Sixers avait baissé ces deux dernières semaines, le bras de fer repart ainsi de plus belle. Et tant que Simmons ne fera pas un geste démontrant sa « bonne volonté » à la franchise de Philadelphie, cette dernière va continuer à le sanctionner, point. On a vu dans ce dossier que les amendes pouvaient faire évoluer la situation, même si Simmons n’a toujours pas joué le moindre match avec les Sixers et qu’il donne l’impression de chercher constamment de nouveaux moyens pour essayer d’obtenir ce qu’il veut, à savoir un bon de sortie. Mais Daryl Morey ne joue pas à ça et il estime que c’est le moment de reprendre les choses en main, histoire de montrer que c’est lui qui dicte les règles du jeu. On le sait, le président des opérations basket ne compte pas transférer Simmons juste pour le transférer, lui qui attend toujours en retour un joueur calibre All-Star. Et vu les bons résultats des Sixers en ce début de saison, aujourd’hui premiers de la Conférence Est avec sept victoires en neuf matchs, il a encore moins de raisons de le faire.

Les Sixers remettent un gros coup de pression sur Ben Simmons, on attend de voir désormais comment le camp du Boomer va réagir dans les jours à venir. On peut déjà l’annoncer, le prochain épisode de la saga Simmons, il est pour bientôt et s’annonce particulièrement explosif. Alors activez vos notifs.

Source texte : ESPN