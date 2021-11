Ben Simmons refuse d’être soutenu mentalement par les Sixers : une main tendue par Philly, un gros vent posé par Benny

Tout récemment, les relations entre Ben Simmons et les Sixers semblaient s’améliorer, à tel point qu’un potentiel retour dans la deuxième partie du mois de novembre commençait à être envisagé à travers la Ligue. Sauf que les tensions reviennent progressivement suite à la décision du Boomer de ne pas accepter l’aide des Sixers concernant sa préparation mentale.

« Je ne suis pas encore prêt mentalement pour jouer ». Voilà ce qu’avait déclaré Ben Simmons il y a une dizaine de jours au moment de rencontrer les médecins de la franchise, ainsi que le coach Doc Rivers et ses coéquipiers de Philadelphie. Un Ben Simmons qui visiblement avait besoin de temps avant d’envisager un retour sur les parquets. Temps accordé par les Sixers, qui ont même annulé les amendes à l’égard de leur All-Star tout en lui proposant toutes les ressources nécessaires sur le plan mental afin qu’il puisse être dans les meilleures conditions en vue d’un potentiel retour. De quoi apaiser temporairement les tensions entre les deux camps, mais ça n’a pas duré. En effet, selon Ramona Shelburne et Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Sixers seraient particulièrement frustrés aujourd’hui avec Ben Simmons. La raison ? L’Australien refuse l’assistance de la franchise de Philly, lui qui préfère consulter des psychologues via l’union des joueurs (le syndicat qui défend les intérêts des joueurs…) pour discuter de son état mental actuel. Une frustration compréhensible quand on sait que Simmons ne dévoile aucune information aux Sixers par rapport à ces consultations, ce qui laisse ces derniers dans le flou alors qu’ils mettent tout en œuvre pour faciliter le retour de Ben avec l’équipe puis sur le terrain. Toujours selon ESPN, Simmons informera la franchise par rapport à ses progrès quand « il sera suffisamment à l’aise pour le faire ». Quelque chose nous dit que ce n’est pas ça qui va faire baisser la frustration dans le camp des Sixers.

Forcément, du côté de Philly, on se pose des questions par rapport aux véritables intentions de Ben Simmons dans ce processus de retour au jeu. Avec tout ce qu’il s’est passé jusqu’ici dans ce dossier interminable et quand on sait que le Boomer veut toujours se faire transférer, y’a effectivement de quoi douter et on se demande si ce n’est pas une nouvelle manigance du camp Simmons pour essayer de pousser le boss Daryl Morey à bout. En tout cas, ce nouvel épisode rend le scénario d’un retour de Ben encore moins plausible malgré la direction positive qu’avait pris le dossier récemment, du moins en surface. Aujourd’hui, Simmons s’entraîne avec les Sixers mais ne participe pas encore aux séances complètes avec le groupe. Pas de cinq-contre-cinq pour l’instant, et donc pas de retour en vue. Est-ce que ça arrivera un jour ? On a toujours du mal à y croire. Est-ce que cette frustration va continuer à monter ? Ça par contre c’est possible. Le climat de confiance que les Sixers voulaient installer en faisant le nécessaire pour favoriser un retour de Simmons n’a pas fait long feu, il a plutôt laissé place à ce climat de tension qui a plombé tout l’été dans la ville de l’amour fraternel.

En donnant du temps à Ben Simmons et en lui apportant les ressources dont il a besoin sur le plan physique comme mental, les Sixers voulaient prouver qu’ils agissaient en bonne foi dans ce dossier épineux. Et aujourd’hui, ils ont sans doute l’impression que Simmons n’en fait pas autant. Du coup, nouvelle escalade en vue ?

Source texte : ESPN