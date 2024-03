On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Aujourd’hui, les Sixers rendent visite aux Clippers.

Et comme d’habitude, le match des Voiliers, un dimanche à horaire européen, a senti une odeur à mi-chemin entre la ballerine pas enlevée depuis 48 heures et la cigarette froide post-café du matin. En d’autres termes, une odeur qui fait jaunir les dents et tomber les poils de nez, les Sixers, toujours privés de Joel Embiid, n’en demandaient pas tant et ont explosé leurs adversaires encore bourrés de la veille, il faut dire que faire jouer James Harden un lendemain de gueule de bois n’est pas l’idée du siècle. On envoie les notes quand même ? Histoire de se marrer un peu.

# Los Angeles Clippers

Ivica Zubac (6) : et ça fait Zubac Cafew, cafew carnaval ! On le sait, on a calé cette vanne environ 150 fois depuis, mais c’est de la faute de la NBA qui diffuse toujours les Clippers à horaire européen. Toujours est-il que le pivot Croate est l’un des plus irréprochables de son équipe aujourd’hui.

Kawhi Leonard (6,5) : difficile également de lui reprocher quoi que ce soit, il fait son taf avec certes une relative maladresse au shoot, mais il a semblé le seul du “big three” à surnager. .

Paul George (5) : depuis le temps que l’on dit de se méfier des types avec un prénom en guise de nom de famille… PG-13 a marqué des points certes, mais un peu dans le vent, on dirait ce type qui arrive toujours à faire un double salto arrière, mais seulement quand personne ne le voit.

Terance Mann (4,5) : Sanka, t’es mort ? Yeah Mann. On le sait, on a calé cette vanne environ 150 fois depuis, mais c’est de la faute de la NBA qui diffuse toujours les Clippers à horaire européen.

James Harden (4) : James Harden, Los Angeles, match tôt le dimanche, avec ces mots clés, vous comprenez pourquoi il a été battu au scoring par Cameron Payne, qui l’a descendu tout schuss. James Ardennes.

Amir Coffey (4) : un match pas très fort de Coffey donc.

Norman Powell (6,5) : offensivement, il fait le job, mais les Clips ont pris -15 quand il était sur le parquet. Il a essayé de bien faire, mais les gens se souviendront de son +/-. Toujours moins controversé que Norman Thavaud toutefois.

Daniel Theis (5,5) : hommage à Morsay pour ce match. Gangster 2 Theis

Brandon Boston Jr. (5) : match assez insipide finalement de la part de BBJ, en plus il joue à Los Angeles, alors pourquoi vous écrivez Boston sur son maillot ?

Mason Plumlee (3,5) : en 2024, Mason Plumlee a encore un contrat NBA, la définition de ne pas vouloir lâcher le steak, on ne sait cependant pas si c’est le joueur ou la franchise qu’il faut blâmer

Kobe Brown (-) : deux tirs tentés, deux tirs rentrés, c’est bieng.

Xavier Moon (-) : un tir tenté, zéro tir rentré, c’est pas bieng.

# Philadelphia Sixers

Mo Bamba (4) : la même motivation qu’un collégien en cours de maths à 8h alors qu’il a le gabarit parfait pour faire des malheurs dans la ligue actuelle. Brésil ou pas, Mo Bamba les c*uilles.

Tobias Harris (7,5) : un démarrage pied au plancher pour Tobi qui a enchaîné les paniers dans la raquette et a assuré dans les autres compartiments du jeu. Il a livré un match très propre, avec peu de déchets, et sans grosses croûtes dégueulasses. Tobias Harry’s.

Kelly Oubre Jr. (6) : il fait partie de la team des joueurs qui ne refusent jamais un tir ouvert, Kelly a pris sa chance autant que possible, et a été plutôt efficace, ses deux chutes font flipper, d’autant plus quand on sait l’accident qu’il a eu plus tôt dans la saison, mais Junior est un guerrier.

Buddy Hield (5) : la caution shoot qu’il manquait potentiellement à Philadelphie pour faire sacrément peur derrière la ligne. 50% aujourd’hui, un jour de plus au bureau pour Buddy.

Tyrese Maxey (7,5) : en l’absence de JoJo, c’est tout de même bien lui qui tient la baraque à Philly, et qui est le plus régulier. Le menu Maxey Best Of pourrait bien connaître une sacrée hausse de prix encore cet été.

Paul Reed (6) : ultra polyvalent, c’est le couteau suisse des Sixers en sortie de banc. Bien trop précieux, il sert absolument à tout dans cette équipe. Paul Opinel.

Cameron Payne (8) : un pur match de la part du gaucher, qui termine meilleur marqueur que Kawhi, PG et le Barbu, mais seulement troisième de son équipe. On se pose une question à la rédac, c’est de savoir comment Cam Payne a pu passer de “nul dans une équipe nulle” à “très solide backup chez un contender”, le tout en si peu de temps ?

KJ Martin (6) : bénéficiant de peu de temps de jeu depuis son arrivée à Philly, il a profité des retrouvailles avec son ancienne équipe (avec laquelle il a joué très exactement cinq matchs, soit 4 de plus que Rasheed Wallace à Atlanta) pour leur faire regretter leur choix. Plutôt KTM que KJM ce soir, en Y le fils de Kenyon !

Jeff Dowtin Jr. (5) : correct, sans plus, mais utile, un plat de pâtes au beurre.

Ricky Council IV (-) : on ne sait toujours pas qui c’est.

DJ Wilson (-) : DJ Snake > DJ Wilson.