Khris Middleton testé positif au COVID : on connaît un petit grec qui doit se sentir bien seul en ce moment

Alors que l’infirmerie des Bucks est déjà bien remplie, on a appris aujourd’hui que Khris Middleton avait été testé positif au COVID. Un nouveau coup dur pour Mike Budenholzer et son staff.

La liste des absents commencent à sérieusement s’allonger dans le Wisconsin et ça devient inquiétant. Avec Jrue Holiday, Brook Lopez et Donte DiVicenze sur la touche, Mike Budenholzer avait déjà beaucoup à faire. Si on lui retire aussi Khris Middleton, la seconde option offensive et l’un des meilleurs défenseurs sur les extérieurs, alors l’ancien coach de l’année peut se reconvertir chez Mr Bricolage. Malade contre Utah, Middleton avait bon espoir de revenir rapidement sur le parquet mais une mauvaise nouvelle est venue perturber ses plans. En effet, ce qui était vu comme un petit virus de saison était finalement le… COVID. Une version confirmée par le coach des Bucks au micro d’ESPN.

« Nous pensions qu’il avait un rhume ou une autre maladie sans lien avec le COVID. Et puis, il ne s’est pas senti bien le jour suivant. Il s’est fait tester et c’est revenu positif. »

Après Tobias Harris et Kevin Love, c’est donc au tour de Khris Middleton de faire son entrée dans le protocole sanitaire et c’est la preuve que l’ombre du COVID plane toujours au-dessus de la NBA. Sans son ailier, Budenholzer se retrouve donc privé de quatre de ses cinq titulaires habituels. Seul Giannis Antetokounmpo tient encore bon. Cette nuit contre Detroit, c’est un cinq avec George Hill, Grayson Allen, Pat Connaughton et les frères Antetokounmpo qui est allé chercher la victoire, bien aidé par un banc toujours aussi productif (merci Jordan Nwora et Bobby Portis). Évidemment, c’est rassurant de voir que le reste du groupe peut faire le boulot mais l’opposition ne sera pas toujours la pire équipe de l’Est. En attendant d’en apprendre plus sur les cas Holiday, Lopez et DiVincenzo, on sait déjà à peu-près ce qui attend le lieutenant de Giannis. Placé à l’isolement, il va devoir attendre dix jours avant de pouvoir revenir à la compétition. Ce qui lui fera donc manquer au moins cinq matchs supplémentaires à savoir : les Knicks, les Wizards, les Sixers, les Knicks à nouveau et les Celtics. Pas exactement une promenade de santé sur ce début de saison. C’est l’heure pour les seconds couteaux de montrer ce qu’ils ont dans le ventre.

Khris Middleton a été testé positif au COVID et il sera donc placé à l’isolement pour dix jours. Énième absence chez les Bucks, à croire que les dieux du basket aiment bien voir Thanasis Antetokounmpo jouer 35 minutes par match. Bizarrement, nous non.

Source texte : ESPN