Dans la défaite de ses Bucks en terres californiennes face aux Warriors, Damian Lillard n’est pas reparti les mains complètement vides. En effet, son 5/10 depuis le parking lui permet de rejoindre un très grand du tir longue distance en la personne de Reggie Miller.

Les effets de l’ère moderne sont plus visibles que jamais. Il y a quelques années, personne ne voyait Reggie Miller dépossédé de sa seconde place dans un futur proche pour les tirs à 3-points rentrés en carrière. Il se retrouve aujourd’hui à la cinquième place. Entre temps ? Est passé par là un Steph complètement chtarbé, un barbu qui ne se prive jamais pour envoyer un step-back de loin et, ce soir, Damian et ses tirs depuis le rond central.

Pour arriver à ses 2 560 tirs primés en carrière, Reggie avait fait preuve de qualités monstres en longévité et régularité : sur 1 389 matchs, des moyennes de 4,7 tirs à 3-points tentés par match. Colossal pour un joueur qui n’était déjà plus dans la ligue quand Rudy Gay s’est fait drafter. Entre les saisons 1988 et 2002, Reggie n’avait pas quitté une seule fois le top 10 de la NBA en nombre de 3-points marqués sur la saison, et en 1993 et 1997, personne n’en a inscrit plus que lui. Les pourcentages du Pacer ? Près de 40% derrière l’arc en carrière (39,5%) soit presque 8 000 points inscrits au total, rien qu’avec les longues distances.

L’époque est différente aujourd’hui, les volumes ne sont plus les mêmes et le spacing non plus. Damian Lillard tente pas loin du double de tirs à 3-points que Reggie envoyait en son temps avec 8,3 en moyenne. Les pourcentages sont presque tout aussi excellents pour la quantité prise, avec 37,1%. Il aura en tout cas fallu 826 matchs de saison régulière au rappeur pour aller mettre sa face sur le Mont Rushmore des shooteurs. La prochaine étape pour le champion du 3-Point Contest en titre ? Aller chercher le podium. La troisième place est actuellement occupée par Ramesse (avec 2 910 tirs à 3-points) qui ne devrait pour sa part pas demander la permission pour se hisser à la deuxième place. Ray Allen qui était le shooteur le plus prolifique de l’histoire de la NBA la saison dernière n’est plus qu’à 63 unités du barbu et, s’il s’applique, l’arrière des Clippers pourrait même passer devant Ray-Ray tout juste avant la fin de la saison.

Encore 414 tirs du parking à envoyer pour Dame s’il veut s’assurer une place au chaud sur le podium des shooteurs. Jouable ? Carrément ! Et même avant la fin de la saison prochaine si Damian revient à ses pourcentages et ses volumes d’antan. En tout cas on prend déjà le temps de saluer la perf’ de ce soir. Rejoindre Reggie Miller au nombre de 3-points en carrière à 33 ans… Rendez-vous compte, on vit une sacrée époque.