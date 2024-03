De passage au Chase Center en tant qu’analyste ESPN, Bob Myers a été longuement célébré par son ancien public. Une vidéo d’hommage pour l’homme aux commandes de la dynastie entre 2012 et 2023 a placé la nuit sous le signe de l’émotion.

La soirée était presque parfaite ce mercredi soir dans la baie d’Oakland. Alors que Stephen Curry et ses coéquipiers ont signé une magnifique victoire collective face aux Bucks, l’ancien Président des opérations basket et General Manager de l’équipe était de retour en ville. Pour la première fois depuis son départ en juin dernier, les quelques 18 000 fans présents au Chase Center ont eu l’occasion de l’acclamer en signe de remerciement pour les onze ans de loyaux services.

Here's the Bob Myers tribute video from the Warriors. He's back in the building broadcasting the game tonight.

L’émotion était au rendez-vous. Steve Kerr l’avait prédit à la la fin du troisième quart-temps (comme souvent avec les Dubs), et l’ex boss de la maison n’a pas pu retenir quelques larmes. Le coach des Warriors est ensuite revenu sa relation avec son ancien GM en conférence de presse avec l’humour qu’on lui connait.

“I’ve seen him in the neighborhood because we’re neighbors … I’ll be walking my dog and we run into each other.”

Steve Kerr talking about Bob Myers

“Bob qui ? Connait pas” “Je n’ai pas eu la chance de le croiser en NBA cette saison, mais je l’ai vu dans le quartier parce qu’on est voisins. Ça nous arrive de tomber l’un sur l’autre quand je promène mon chien” – Steve Kerr

Blague à part, SK a continué à couvrir d’éloges l’architecte des quatre titres remportés entre 2015 et 2022, rappelant que le natif de la banlieue d’Oakland gardera toujours un attachement particulier à la région.

Émotion Vol. 2 quand les deux filles de Bob Myers apparurent sur l’écran géant de la salle, remémorant les moments clés du passage de son en tant que GM. Le bilan parle de lui même. Quatre titres, deux trophées d’Executive of the Year, et une dynastie immortelle.

Bob Myers' daughters honored him with a precious speech in his return to Chase Center

À la pelle ? La Draft de Draymond, la confiance en l’association des Splash Bros Curry et Klay, le (petit) coup Kevin Durant ou les nombreuses signatures bien pensées au fil des années. La réputation de l’homme de la dynastie californienne n’est plus à construire.

Cette célébration offre un nouveau moment d’émotion dans la saison des Warriors, qui surfent sur une belle dynamique sportive depuis le début du mois de février.

Analyste NBA chez ESPN depuis le début de saison, Bob Myers a récemment intégré la direction des Washington Commanders en NFL. Son ère à la tête des Warriors restera sans conteste comme les plus belles années de l’histoire de la Franchise, alors ça valait bien quelques applauses !

