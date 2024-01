Bob Myers, architecte de la dynastie Warriors, rebondit… en NFL !

Ancien manager général des Golden State Warriors et architecte de la dynastie californienne, Bob Myers avait quitté son poste cet été pour intégrer le monde des médias. Le voilà de retour dans une position de dirigeant, mais dans une franchise… NFL !

D’après les insiders d’ESPN Adrian Wojnarowski et Adam Schefter (le Woj de la NFL), Bob Myers vient effectivement de se faire engager par le nouveau propriétaire des Washington Commanders Josh Harris, qui a racheté la franchise NFL de la capitale l’été dernier. Le rôle de l’ancien boss des Warriors ? Accompagner le nouveau groupe de proprios (dans lequel se trouve également Magic Johnson) dans la recherche d’un nouveau manager et d’un nouveau coach.

Ah bah Bob Myers est de retour…

… mais en NFL ! 😭😭😭

Les Commanders sont à Washington, mais pas de lien avec les Wizards puisque les Commanders appartiennent à Josh Harris (proprio des Sixers). https://t.co/jY0fpNASH3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2024

Ceux qui suivent la NFL savent que les Commanders viennent de virer Ron Rivera, qui était à la fois l’entraîneur de l’équipe et le patron des opérations football. Washington a terminé avec le deuxième pire bilan de la saison NFL 2023 et n’a pas connu une campagne positive depuis 2016. Sportivement comme culturellement, la franchise de la capitale était tout simplement l’exemple à ne pas suivre dans la grande ligue de foot US.

Les nouveaux proprios ont pour objectif de changer radicalement le visage de cette franchise. Comment ? En faisant le ménage dans le front office ainsi que dans le coaching staff. C’est donc là que Bob Myers intervient.

“Je connais Bob depuis longtemps et je l’ai vu construire une équipe qui a gagné quatre titres et une franchise qui a connu beaucoup de succès à Golden State. C’est quelqu’un d’innovant, quelqu’un de réfléchi, qui possède beaucoup de relations dans le monde du sport, et qui comprend ce qui est nécessaire pour construire une franchise qui gagne.” – Josh Harris

Ancien agent de joueurs et devenu manager général des Warriors en 2012 (deux ans après le rachat des Warriors par Joe Lacob), Myers a transformé une franchise longtemps moribonde en véritable dynastie. La présence de Stephen Curry lui a évidemment beaucoup facilité la tâche mais Bob a su construire une machine de guerre autour du sniper pour permettre à Golden State de remporter quatre titres NBA en six finales jouées. Connaissant déjà le propriétaire des Commanders Josh Harris, qui est également le proprio des Sixers, Bob Myers se lance désormais un nouveau défi, sur les terrains de football américain. Il sera accompagné par Rick Spielman, ancien manager général des Minnesota Vikings (NFL).

Statement from former Golden State Warriors GM Bob Myers pic.twitter.com/iNVjRvPB1l

— Washington Commanders (@Commanders) January 8, 2024

En plus de son nouveau poste chez les Commanders, Bob Myers continuera dans son rôle d’analyste NBA chez ESPN.

__________

Source texte : ESPN