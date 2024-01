NBA Paris Game 2024 : les Nets et les Cavs sont arrivés à Paris !

Jeudi soir aura lieu à 21h le NBA Paris Game à l’Accor Arena, et tout au long de la semaine la capitale prendra les couleurs de la NBA. Du bleu, du blanc et du rouge, comme ça tombe bien. Aujourd’hui ? L’arrivée des deux délégations dans la foulée de leur match de la veille tôt hier soir !

Les Cavs et les Nets sont bien arrivés, en même temps que la vague de froid sur la France. Mikal Bridges, Lonnie Walker, Donovan Mitchell et bien d’autres ont atterri ce matin et les premières images n’ont pas tardé à pop sur nos fils d’actu. La hype ? Elle monte… tout doucement :

Le check in des @BrooklynNets ! 🇫🇷

“D’ici vendredi, je serai bilingue” 🤣#NBAParis x @NBA pic.twitter.com/0UMJKucXrP

Bonjouuuuuuuuur Paris ! 🇫🇷#NBAParis 🤜🤛 @BrooklynNets pic.twitter.com/IZFQtOaqEt

Bonjour, bonjour !

Les @cavs sont à Paris 🇫🇷#NBAParis pic.twitter.com/lRWsm5fi33

Les petites températures négatives qui font tout drôle à la descente de l’avion mais c’est pas comme si Cleveland et Brooklyn étaient situées dans les Baléares non plus, et au passage le site Internet des Nets qui a fait peau neauve (à prononcer avec l’accent français) pour l’occasion, très classe !

Très joli site des Nets dédié à leur venue à Paris, very joli website dedicated to the @BrooklynNets coming to Paris.

Allez-y check it out, ça fait plaisir it makes pleasure.https://t.co/MMGGWYMRC1

On vous conseille de rester connectés cette semaine car quelques surprises pourraient bien débarquer ça ou là. On vous donne d’ailleurs rendez-vous en direct sur Twitch mercredi soir pour un moment déjà légendaire, et d’ici-là on vient de vous le dire… stay tuned !

On vous donne rendez-vous 𝐜𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢 en direct de la

𝐍𝐁𝐀 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 avec @domingo & @TrashTalk_fr

De nombreuses surprises au programme !

📍Carreau du Temple, Paris 3#NBAParis pic.twitter.com/v9OvQZZZRu

