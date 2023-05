Grand architecte de la dynastie Warriors, Bob Myers va quitter Golden State ! Celui qui était à la fois Président des opérations basket et General Manager a refusé de prolonger son contrat qui se finissait en juin. C’est la fin d’une ère à San Francisco.

C’est un véritable séisme qui touche le Chase Center depuis quelques heures. Après 11 ans de bons et loyaux services à la tête des Warriors, d’abord en tant que General Manager puis avec la casquette de Président en prime, Bob Myers a décidé qu’il était temps de partir. L’info a été confirmée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Full ESPN details on Bob Myers stepping down as president and GM of the Golden State Warriors: https://t.co/jhUhyNMUnA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 30, 2023

On ne parle pas de n’importe qui, loin de là. Bob Myers, c’est celui qui a permis à Golden State d’avoir le palmarès qui est le sien aujourd’hui. Né dans la banlieue d’Oakland, Myers est un amoureux des Warriors depuis toujours ou presque. Pas étonnant de voir une certaine émotion dans les yeux du boss, au moment d’annoncer son départ.

Took about 10 minutes, but Bob Myers began to get emotional in his farewell press conference when he started talking about the Warriors fanbase pic.twitter.com/2mb1Nx56Kd

— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 30, 2023

Résumons un peu ces faits d’armes depuis son accession au pouvoir en 2012.

Il a drafté Draymond Green, il a cru en l’association des Splash Brothers, prolongeant le contrat de Curry malgré ses problèmes de chevilles en début de carrière puis refusant par exemple d’échanger Klay Thompson contre Kevin Love. Il a aussi engagé Steve Kerr, le coach qui a ensuite remporté 4 titres avec la franchise. C’est lui qui a ramené Kevin Durant en 2016 (avec l’aide de Jerry West) pour créer l’une des équipes les plus flippantes de l’histoire. Impossible de ne pas mentionner aussi tous les bons coups à la Draft et les signatures malignes de la décennie (Iguodala, Livingston, West, McGee, pour citer quelques noms).

Parler des succès des Dubs, c’est parler de Bob Myers et celui-ci laisse un héritage énorme du côté de la Baie. Bon courage à son successeur pour tenir la distance. Si Golden State n’a pas encore nommé de remplaçant, une piste semble conduire à Mike Dunleavy Jr., qui assiste Myers depuis maintenant plusieurs années. Un scénario qui fait sens puisque le bonhomme connaît la maison. Myers a d’ailleurs encensé ce dernier au moment de l’annonce de son départ. Kirk Lacob, fils du propriétaire Joe Lacob, devrait également avoir un rôle important au sein de la direction.

Il sera intéressant de voir si ce changement de boss change la physionomie du marché estival des Warriors. Quid de Draymond Green qui peut tester le marché ? Quid de Klay Thompson qui est libre dans un an ? Steve Kerr est également dans le même cas sur le banc. Est-ce que le nouveau GM / Président aura envie de conserver les membres de l’ancienne dynastie ou est-ce qu’il sera plus tenté par un ménage pour lancer un nouveau cycle sans les vestiges de son prédécesseur ? Le futur nous le dira.

S’agissant de Bob Myers, son nom devrait vite circuler parmi les 29 autres franchises. Qui ne voudrait pas de l’un des meilleurs dirigeants du circuit, fondateur d’une dynastie et récompensé à deux reprises du titre d’Executive of the Year sur la dernière décennie ? Comme évoqué par Marc Stein il y a quelques semaines, Myers pourrait dans un premier temps faire un break pour recharger les batteries avant de débuter un nouveau projet.

