Nuggets versus Heat, voilà l’affiche des Finales NBA 2023. Une affiche qu’on n’attendait pas forcément au début des Playoffs mais qui est à la fois intrigante et excitante. Par ici la preview complète de la série, dans le dernier Apéro TrashTalk.

Denver à l’Ouest, Miami à l’Est, deux équipes qui ont montré leur solidité collective tout au long des Playoffs et guidée par une superstar en mission. Voilà ce que nous réserve l’édition 2023 des Finales NBA. Une série qui va commencer jeudi soir du côté des Rocheuses, Denver possédant l’avantage du terrain, entre une équipe des Nuggets bien reposée et une équipe de Miami qui sort juste d’une énorme victoire à Boston pour se qualifier. Est-ce que les Nuggets d’un Nikola Jokic stratosphérique vont finir leur belle saison avec un point d’exclamation ? Est-ce que le Heat d’un Jimmy Butler déterminé va ponctuer son incroyable run de Playoffs par une bague ? Entre facteurs X, points tactiques et pronostics, on s’installe pour la grande preview des Finales NBA 2023 entre Denver et Miami !

