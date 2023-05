La Coupe du Monde 3×3 édition 2023 a débuté aujourd’hui, et déjà quatre matchs de joués et la moitié des phases de groupe effectuée pour nos deux Équipes de France. Retour sur ces rencontres déjà décisives pour avoir une main sur la première place des groupes, quatre matchs disputés sous le beau soleil de Vienne.

LES DEUX MATCHS DES BLEUES

Début des hostilités à 17 heures pour nos championnes du monde en titre, avec un premier match contre le Brésil, qui s’était arrêté en huitième de finale l’année passée. La France dicte le ton du match après un tir du parking de Marie-Ève Paget dès la première possession. Ensuite, l’écart grandit au fur et à mesure du match en montant jusqu’à 7 unités, mais la défense agressive et de gros tirs du Brésil les font revenir en fin de rencontre. Hortense Limouzin répond dans l’intensité défensive et chipe des ballons, puis les file à Myriam Djekoundade pour mettre fin aux espoirs des Brésiliennes. Fin de la rencontre, 19-14 pour les Bleues, l’entrée dans la compétition est délicieuse.

Deuxième match deux heures plus tard face à l’Espagne. Booooouh, désolé, réflexe de Français. Dès le début de la rencontre, on a un aperçu du combat entre les ex-numéro une mondiales Sandra Ygueravide et Laëtitia Guapo, la Bleue qui n’avait pas tant joué que ça lors du premier match du tournoi. Le combat est dur mais les Françaises jouent comme si elles étaient à domicile, normal vu le DJ qui a blindé sa playlist de match de sons d’Aya Nakamura. Hortense Limouzin assure en attaque que ce soit près ou loin du cercle, et “Mur-riam” Djekoundade met le costume de ministre de la Défense illico presto. Les Espagnoles répondent à chaque coup et les deux équipes se tiennent tout au long du match… jusqu’à ce que Laëti écarte le score à deux possessions grâce à un tir du corner à 2-points à trois minutes de la fin. Buzzer final. 14-8 pour les Françaises, l’objectif est rempli pour les championnes du monde et d’Europe en titre.

Le classement à la fin de la première journée :

France : 2 victoires / 0 défaite Brésil : 1 victoire / 1 défaite Autriche : 1 victoire / 1 défaite Espagne : 1 victoire / 1 défaite Pays-Bas : 0 victoire / 2 défaites

Les Bleues étaient intouchables lors de cette première journée 🔥🇫🇷

✅ vs Bresil (19-14)

✅ vs Espagne (14-8)#3x3WC | @FIBA3x3 pic.twitter.com/VkWqP55WZg

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 30, 2023

LES DEUX MATCHS DES BLEUS (H)

L’année dernière, les Français s’étaient déjà tapés le Brésil en phase de groupe, et les Sudams avaient déjà plus des physiques de mecs qui font de la capoeira que du basket. Alex Vialaret montre qu’il n’a perdu que ses cheveux en un an avec ce gros step-back à 2-points dès la première possession française. Et le néophyte Jules Rambaut fait la démo de ses mollets à ressort quand on le laisse seul dans la peinture. Malgré cela, les Brésiliens prennent vite les devants à une ou deux possessions d’écart maximum. Franck Seguela sort des tirs venus de l’espace pour rester au contact mais le combat physique épuise les Bleus et leur font perdre du terrain. Fin de match, 19-16 pour les Brésiliens, une déroute de fatigue pour les Français qui auraient pu éviter pas mal de balles perdues avec plus de lucidité.

Une heure et demie plus tard, les voilà de retour pour affronter les monstres serbes, champions du monde en titre. Rencontre de gala à 22 heures qui commence plutôt bien pour les Bleus qui arrivent à garder de l’avance, petite certes mais tout est bon à prendre. Le combat est aussi rude avec onze fautes sifflées en tout en moins de quatre minutes de jeu, mais Vincent Fauché et ses potes tiennent bons face à des experts du 3×3 bien vicelards. Alex Vialaret nous sort une pure masterclass en attaque et en défense, et la France garde encore un petit avantage. Mais lors de la dernière minute, la France craque en défense et ouvre les portes. Les shoots ne rentrent plus, et les champions en titre reviennent puis passent devant pour la première fois du match. Fin de la rencontre, 21-16 pour la Serbie, fin de journée décevante pour les Bleus où tout sera à refaire jeudi, mais si on peut revoir des actions comme ci-dessous pour gagner des matchs dans deux jours, personne ne sera contre.

Franck Seguela is TOO SMOOTH 😮‍💨 #3x3WC pic.twitter.com/ye8bc5SlXF

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 30, 2023



Le classement à la fin de la première journée :

Serbie : 2 victoires / 0 défaite Brésil : 2 victoires / 0 défaite Allemagne : 1 victoire / 1 défaite France : 0 victoire / 2 défaites Madagascar : 0 victoire / 2 défaites

2 victoires pour 2 défaites lors de cette première journée de Coupe du Monde 3×3 en demi-teinte pour le Team France. On vous donne rendez-vous jeudi pour la suite et fin des phases de groupe avec en ligne de mire la première place du groupe pour les filles et les barrages à accrocher pour les garçons !

Le calendrier du jeudi 1er juin :