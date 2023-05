TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Dwight Howard invite tous les éliminés de marque à le rejoindre à Taiwan

Pendant que les Playoffs battent leur plein en NBA, Dwight Howard continue de vivre la fast life à Taiwan, où il prend son pied au point de participer au concours de tirs à 3 points local. Aujourd’hui, la saison est finie et D12 a donc tout le temps de se marrer sur les réseaux sociaux. Le joueur des Taoyuan Leopards continue de suivre assidument la NBA et reste bien au fait de l’actualité. Ainsi, il a enjoint tous les galériens de ces derniers Playoffs à le rejoindre à Taiwan pour prendre un peu de bon temps.

Jordan Poole, Klay Thompson, Kevin Durant, Chris Paul, Ben Simmons… Tout le monde y passe, il n’y a pas de jaloux. Le DPOY 2009, 2010 et 2011 était probablement positif à certaines substances pas forcément légales, mais il avait le mérite d’être souriant, de bien se marrer et ça nous a bien fait rire aussi. Lui qui n’est pas contre un retour en NBA, souhaite créer sa propre Super League à Taiwan. Merci pour le divertissement Dwight, et merci également pour ce montage qualitatif posté en story Instagram.

Candidat # 2 : Jimmy Butler devient officiellement le tuteur légal de Grant Williams

Il y a une règle d’or en NBA : “ne jamais trop chauffer Jimmy Butler”. Visiblement, Grant Williams ne connaissait pas cette maxime et vient d’apprendre les conséquences de cet irrespect à ses dépens. Après un tir primé inscrit sur la truffe de Jimmy Buckets, le robuste ailier-fort des Celtics en a profité pour chambrer son adversaire à qui cela donne visiblement le sourire. Et là *musique de l’émission “Le jour où tout a basculé”*, le momentum va totalement changer, et l’ancien joueur des Bulls, Wolves et Sixers va sentir l’odeur du sang et expulser de la fumée de ses narines, et sur l’action suivante, marquer avec la faute de Grant Williams.

“I just don’t know if I’m the best person to talk to.”

“Je ne pense pas que je sois la meilleure personne à chambrer.” – Jimmy Butler

S’en suit un front contre front entre les deux hommes, aucun des deux ne souhaitant se dégonfler et jouer son jeu à fond. Sauf que c’est Jimmy Butler qui s’est le plus énervé. Il a également multiplié les provocations, notamment un classique “too small” et a porté son équipe sur ses épaules. La suite ? Un 24 à 9 pour Boston dans les dernières 6:36 du match, dont 9 points par le seul “Big Face”, et une victoire 111 à 105 pour Miami dans le Game 2. Le Heat gagne 2-0 en n’ayant toujours pas joué à domicile. Vous voulez savoir ce que ses coéquipiers ont pensé de la réaction de Grant Williams, demandez plutôt à Jaylen Brown, il va vous dire.

Q: “Did Grant Williams make a mistake poking the bear with Jimmy Butler?”

“Pensez-vous que Grant Williams a fait une erreur en provoquant Jimmy Butler ?”

“Question suivante.”

Candidat # 3 : Jimmy Butler, encore lui, demande à tous si c’était bien lui le problème

Longtemps considéré comme un “problème” dans ses franchises, Jimmy Butler n’a pas eu beaucoup de stabilité, jusqu’à cette signature au Heat de Miami, son association avec Erik Spoelstra et cette franchise ressemblant à une sorte de mariage parfait. Buckets étant le meilleur joueur possible pour Spo et inversement. A la fin du Game 2, lors duquel il s’est chauffé avec Grant Williams donc, Jimmy a redemandé au TD Garden s’il y avait une solution au fameux problème Jimmy Butler chez les Celtics.

“That’s the answer to the Jimmy Butler problem?!”

“C’est ça la réponse au problème Jimmy Butler ? Sérieusement, ça ne peut pas être ça.”

Avec 2 défaites à la maison, on doute que les Celtics aient trouvé la solution à ce moment là de la série. Mais en tout cas, à en écouter Jimmy Buckets, cette solution ne s’appelait pas Grant Williams.

Reporter: “So Jimmy, Grant [Williams] wasn’t the answer, was he?”

“Donc Jimmy. Grant (Williams) n’était pas la solution, c’est ça ?”

“Clairement pas.”

Clair, net et précis. Décidément, il ne fait pas très bon s’appeler Grant Williams dans cette édition du TrashTalk Award.

Candidat # 4 : Jimmy Butler, toujours lui, se paie Al Horford

En revanche, Jimmy Buckets est souvent du bon côté de la punchline dans cet épisode. Après un tir primé, il a rendu la monnaie de sa pièce à Al Horford, qui après un tir primé, s’est mis à genoux et a mimé une demande de temps-mort. Sauf qu’à la fin de ce Game 2, le momentum s’est inversé, pour les raisons que nous avons déjà citées ci-dessus entre autres. Lors du Game 3, Jimmy Butler a tenu une petite revanche sur le pivot dominicain à la suite d’un tir primé de Gabe Vincent.

Le maestro du Heat revient en défense avec sa petite célébration, et s’agenouille à son tour pour mimer le geste du temps-mort, le tout devant… Al Horford, qui a réalisé ce geste le premier. La rancune est tenace pour Jimmy Butler, qui fait partie de ces gens qui n’oublient pas.

Candidat # 5 : Aaron Gordon se plait à Denver… et envoie une balle perdue au Magic

Depuis son départ du Magic, Aaron Gordon a donné une toute nouvelle direction à sa carrière chez les Nuggets. Tantôt irrégulier et frustrant à Orlando, le voltigeur est devenu polyvalent, précieux et essentiel au collectif de Denver. Pur soldat de Nikola Jokic, il va participer aux premières Finales NBA de l’histoire de la franchise des rocheuses, et c’est mérité, tant pour l’équipe que pour lui. Lorsqu’il a évoqué son bien-être dans le Colorado, il n’a pu s’empêcher d’envoyer un taquet à l’équipe de Floride, qui n’a clairement pas bien exploité son potentiel, ce qui arrange bien les Nuggets aujourd’hui.

Aaron Gordon:

“It’s been a lot of work. I’m just ecstatic to come to an organization that plays the right way.”

“On a beaucoup travaillé. Je suis juste très heureux d’être dans une organisation qui avance dans le bon sens et joue de la bonne façon. Je profite juste du moment.”

Allez hop, ça c’est envoyé. Il faut dire qu’avec le recul, c’est difficule de donner tort à celui qui s’autoproclame “Mr 50”. AG était utilisé comme un leader d’attaque qui devait porter le ballon à Orlando, tandis que Denver exploite bien mieux ses qualités athlétiques et lui demande de jouer plus off-ball. En tout cas, l’ailier-fort semble prendre bien plus de plaisir chez les Nuggets, plus simple lorsque l’on arrive dans un collectif bien huilé certes, encore faut-il s’y intégrer. Et Aaron Gordon l’a fait avec brio, non sans une petite pique au passage.

Candidat # 6 : Kyle Kuzma (un peu) rancunier envers les Lakers

Kyle Kuzma ne s’est pas qualifié pour les Playoffs avec les Wizards, il a donc pu suivre de près la cavale des Lakers, son ancienne équipe, avec laquelle il a gagné le titre en 2020, jusqu’en finales de conférence, lors desquelles ils ont subi un sweep qui ne souffre que de peu de contestation possible. Les Lakers, par l’intermédiaire de Rob Pelinka ont déclaré vouloir continuer avec la même ossature, une phrase qui a fait rire Kyle Kuzma. Un rire probablement jaune.

“Notre intention est de garder ce noyau de jeunes joueurs ensemble.”

“Déjà entendu ça avant.”

Cela doit rappeler de vieux souvenirs au double K, lui qui était fréquemment annoncé dans les rumeurs de trade aux Pelicans pour permettre à Anthony Davis de rallier Los Angeles. Si finalement, c’est Brandon Ingram qui a été le principal joueur à faire le chemin inverse en 2019, Kyle Kuzma a été invité à faire ses valises deux ans plus tard, direction la capitale pour rejoindre les Wizards en échange de Russell Westbrook. Kyle Kuzma sait donc que n’importe qui peut potentiellement sauter chez les Lakers. Oui, c’est du vécu.

Candidat # 7 : pendant ce temps là, les Nuggets attendent toujours

Pendant que la série entre Heat et Celtics battait son plein, avec un avantage de 3-0 pour Miami, Boston qui revient à 3-3 mais doit finalement s’incliner au TD Garden contre les Floridiens qui retrouvent les Finales NBA, les Nuggets attendaient peinard. Après avoir sweepé les Lakers, on a pu recharger les batteries bien comme il faut à Denver, ou on aborde les premières Finales de l’histoire de la franchise dans la peau du favori.

“On attend toujours.”

Il faut dire que le temps de repos est assez conséquent lorsque tu ne joues que 4 matchs et que ton adversaire en joue 7. Ce qui doit bien laisser le temps à Mike Malone d’élaborer une tactique pour contrer Jimmy Butler et le Heat, et étudier minutieusement le plan de jeu d’Erik Spoelstra. En attendant, les Nuggets sont toujours effectivement en train d’attendre. Allez, envoyez le début maintenant.

Candidat # 8 : Duncan Robinson demande du bruit au TD Garden

On connait plutôt les qualités de Duncan Robinson en ce qui concerne le shoot extérieur, un peu moins au niveau du trashtalking. Pourtant, c’est bien dans ce dernier domaine qu’il s’est illustré lors du Game 7 face à Boston. Alors qu’il donne 21 points d’avance à son équipe sur un lay-up, il a demandé au TD Garden de faire plus de bruit, étant donné qu’après la clim posée par le Heat, l’antre des C’s était bien plus silencieuse qu’à l’accoutumée.

Comme tous les autres joueurs du Heat, D-Rob s’est transcendé, allant même jusqu’à mettre son premier contre de la… saison ! Reste maintenant à savoir si le TD a obtempéré suite à la demande du shooteur.

Candidat # 9 : le Heat se moque des statistiques

Les statistiques donnent un aperçu de certaines tendances, mais sont également faites pour être contredites de temps en temps. C’est exactement ce que le Heat a fait, non seulement tout au long des Playoffs, en sortant du play-in, mais aussi dans la série face à Boston, lors de laquelle les analystes ne donnaient que 3% de chances aux Floridiens d’accéder aux Finales NBA, les septièmes depuis 2006. Donc ça a forcément amusé le CM de la franchise, qui s’en est donné à coeur joie sur Twitter.

“Selon les statistiques ESPN, le Miami Heat a 3% de chances d’atteindre les Finales NBA.”

“Une statistique qu’ils ne vous donneront pas : le Heat est 100% Champion de la Conférence Est.”

Le manque de respect était total pour le Heat, qui n’est plus à un près désormais. Mais comme le dit le vieil adage : “les hommes mentent, pas les chiffres” alors on va laisser le CM conclure, car c’est factuel, il n’y a qu’un seul champion de Conférence Est sur ces Playoffs, et il s’agit du Heat de Miami. Qu’en pensent les statisticiens d’ESPN ?