Depuis un petit moment déjà, le General Manager des Warriors songe à quitter la Baie de San Francisco pour clore le magnifique chapitre qu’il a écrit à la tête de la franchise. Ce soir à 22h aura lieu la conférence de presse de fin de saison des Warriors pour connaitre – entre autres – sa décision concernant son avenir au sein de l’organisation.

L’heure de vérité approche pour les Warriors. Est-ce que l’architecte des grandes dernières années de la franchise va décider ou non de faire ses valises ? Le dirlo californien semblait fixé en affirmant vouloir prendre du recul l’année prochaine, face à tout ses accomplissements, pour passer du temps près de sa famille. Tout le monde retient son souffle pour la conférence de presse de ce soir :

Warriors officially announce the Bob Myers end of season press conference for tomorrow at noon. His future obviously looms large over it.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 29, 2023

Si ce potentiel départ fait autant parler, c’est surtout parce que les travaux de Bob à Golden State sont immenses. Faisant partie de la franchise depuis maintenant plus de douze ans, Myers a tout fait pour bâtir ce qu’on peut appeler sans rougir aujourd’hui une véritable dynastie. On peut commencer par les drafts de Klay Thompson et Draymond Green (2ème tour) en passant par celle de Kevon Looney (30ème choix). Impossible de ne pas mentionner le recrutement de Steve Kerr en 2014 qui a littéralement changé la philosophie de jeu par l’utilisation de Stephen Curry en attaque. On pense aussi à la signature d’Andre Iguodala, le recrutement de Kevin Durant et le trade d’Andrew Wiggins… La carrière de l’Executive of the year 2015 et 2017 aux Warriors ressemble, du début à la fin, à un sans faute. On peut aussi rappeler des choix plus discrets mais tout aussi symptomatiques de la qualité de sa direction lorsqu’en 2021, il décide de miser sur Gary Payton II plutôt qu’Avery Bradley lors du training camp. Choix d’autant plus audacieux lorsque l’on sait que Myers allait à l’encontre de ses superstars qui, elles, préféraient ajouter le vétéran au dernier spot de l’effectif. On dit merci qui aujourd’hui ?

Si son départ semble plus que certain d’après les rumeurs, sa succession est tout autant assurée puisque les Warriors veulent se diriger vers une promotion en interne de Mike Dunleavy Jr. en cas de départ du boss. Question d’autant plus importante lorsque l’on voit le nombre de dossiers à gérer cette été à San Francisco. Entre la prolongation de Thompson, celle de Draymond Green, le cas DiVicenzo et Jonatha Kuminga qui demande plus de minutes, Myers s’en va avec un paquet de post-it sur le bureau. Marcher dans les pas du chef de projet californien ne sera pas un cadeau pour son successeur mais une chose est sûre, c’est qu’il sera immédiatement dans le bain du métier !

En plus de 12 ans à la tête de Golden State, Bob Myers a construit les fondations d’une dynastie en ramenant quatre bannières au plafond du stade. Si les vacances sont certes bien méritées, la future perte du GM peut être un tournant dans l’histoire de la franchise californienne… En tout cas, merci pour les travaux Bob !