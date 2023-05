Après un Game 6 perdu et une élimination qui en découlait directement, Golden State a donc perdu sa première série de Playoffs à l’Ouest sous l’ère Steve Kerr. Même si les certitudes étaient minces en vue de leur saison régulière, cette élimination du champion en titre résonne encore dans pas mal de têtes. Pas mal d’enjeux pour cette intersaison des Guerriers : on fait le point sur les dernières rumeurs !

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, on peut légitimement s’interroger sur cette sortie de Playoffs en évaluant son impact pour les hommes de Steve Kerr. Golden State est l’une des franchises qui dépense le plus d’argent dans la Grande Ligue et les ajustements estivaux sont inévitables après une telle défaite en demi-finale de Conférence. Draymond Green a récemment déclaré qu’il souhaitait “rester un Warrior pour le reste de sa vie”… mais l’intérieur n’est pas le seul dossier sensible pour la franchise, qui risque de faire pas mal de choix cet été…

Le cas Klay Thompson

Malgré de nombreuses irrégularités, l’arrière des Warriors a tout de même tenu ses standards de production cette saison (21 points à 41% à 3-points). Des statistiques habituelles mais qui sont accompagnées d’une défense bien en baisse et de sacrés trous d’air en Playoffs dans les moments importants, auxquels nous n’étions pas vraiment habitués… Dès lors, on peut s’interroger sur son avenir à Golden State sachant que l’arrière va rentrer dans sa dernière année de contrat à 43 millions de dollars la saison : très cher par rapport à sa valeur sportive… Est-ce que les Warriors vont chercher à l’échanger cet été ? La journaliste Ramona Shelburne affirme, dans un article pour ESPN, que le front office garde confiance en lui :

” Thompson et son contrat expirant de 43 millions de dollars pourraient faire penser qu’il serait un candidat logique pour un échange, mais des sources disent que Thompson a toujours un fort soutien interne.”

Garder Klay ? Pas de problème. Par contre l’arrière devra renégocier son salaire s’il veut poursuivre à Golden State les années suivantes. Restera-t-il à San Francisco après son contrat ou est-ce qu’il ira prendre sa kichta ailleurs ?

Le précieux soldat Donte DiVincenzo

Pour Donte, la situation est similaire à celle de Draymond, à quelques dollars près : le joueur dispose d’une player option de 4,7 millions de dollars pour la saison prochaine et souhaite vivement prolonger son aventure NBA avec les Dubs. Sauf que l’arrière ne va peut-être pas se contenter de cette sécurité financière pour son avenir. Et si DiVincenzo décline sa player option, Anthony Slater de The Athletic affirme que les Warriors auront peu de marge de manœuvre pour lui offrir davantage. L’avenir de Donte à Golden State dépendra donc de ses exigences :

“S’il choisit de se retirer et d’explorer le marché, les Warriors sont limités dans le montant qu’ils peuvent payer pour le faire revenir.”

Jonathan Kuminga : un diamant brut qui veut se goinfrer de minutes

Même si Kuminga a vu son temps de jeu augmenter cette saison (20 minutes), il est complètement sorti de la rotation lorsque Andrew Wiggins est revenu pour les Playoffs : un temps de jeu en baisse par rapport à l’année dernière sur cette période. Selon Anthony Slater et Shams Sharania dans un article pour The Athletic, JoKu aurait donc tapé du poing sur la table pour avoir un rôle majeur au sein de l’équipe :

“Golden State devra décider si Kuminga recevra un rôle à temps plein à l’avenir et, si ce n’est pas le cas, des sources de la ligue disent que le choix n° 7 de la NBA Draft 2021 voudra être dans un endroit où il peut jouer davantage.”

Mike Dunleavy Jr. : successeur de Bob Myers ?

Le management est également concerné par ces remaniements. Le contrat de Bob Myers expire le 30 juin prochain et Joe Lacob ne s’est pas privé de proposer une prolongation à son poulain qui lui a ramené quatre titres de champion NBA ces dernières années. Seulement Bob Myers n’a pas immédiatement accepté et a déclaré vouloir prendre quelques semaines de réflexions. Mais en cas de retirement pour Bob Myers, Anthony Slater et Shams Charania révèlent, dans un article pour The Athletic, que Mike Dunleavy Jr. est perçu comme le successeur naturel :

“Mike Dunleavy Jr. est considéré par beaucoup comme le successeur naturel. Sa visibilité et ses responsabilités ont augmenté au cours des deux dernières saisons.”

Ayant participé à une longue discussion dans la salle de musculation avec Bob Myers, Stephen Curry et Draymond Green après la défaite du Game 1 face aux Lakers, Mike Dunleavy Jr. semble très impliqué dans le collectif. Une passation à venir ?

Pas mal d’incertitudes à l’heure actuelle pour San Francisco. Management, finances et effectif sportif… il y a du boulot sur tous les fronts ! Alors peut-on encore garder espoir pour les fans des Warriors ou bien est-ce réellement la fin de cette dynastie moderne ?