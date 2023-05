Retour une décennie en arrière pour vous conter l’histoire des publicités “Uncle Drew“, spots tournés pour la célèbre marque de soda Pepsi. Kyrie Irving en est au début de sa carrière chez les Cavaliers et se grime alors en papy boiteux pour finalement scotcher tous les mecs des playgrounds qui se payaient sa tête. Intemporels et iconiques, ces spots publicitaires – transposés plus tard dans un film – sont apparus sur les écrans de nos iPhone 5S il y a dix ans déjà. Souvenirs, souvenirs…

C’est l’histoire d’un délire entre potes et Kyrie Irving a une brillante idée… Cela n’augure que rarement quelque chose de bon… ? Et bien ce coup-ci détrompez-vous. car l’idée de Kai est en fait incroyable. Quelle est-elle ? Se faire passer pour un papy sur un playground du New Jersey et faire ce qu’il préfère faire dans la vie : mettre des cross et des paniers.

Le pitch est simple, être catastrophique sur les premières actions pour impressionner tout le monde par la suite avec du handle et des stepbacks de mutant. L’idée cartonne et Pepsi saute sur l’occase pour en faire une mini série publicitaire de 3 chapitres, tous plus iconiques les uns que les autres. Kyrie s’éclate sur le terrain et ses apparitions vont contribuer à son image de marque auprès du grand public, lui conférant à cette occasion le non moins iconique surnom d’Uncle Drew.

Les vidéos sont évidemment des opérations promotionnelles, des pubs quoi, et l’histoire est romancée comme dans tous bons récits. Mais cela plaît partout dans le monde car l’idée est aussi d’affirmer que le basket-ball est un sport ouvert à tous, qui ne se perd jamais, surtout pas avec l’âge. En témoigne le niveau incroyable du vieil oncle qui met à l’amende tous les jeunes loups des bitumes histoire de rappeler que le respect des anciens est l’un des ciments de ce jeu.

Suite à cette série de spots ultra plébiscitée par tous les fans de la grosse balle orange ? On appelle alors Kyrie et on lui souffle ainsi cette chanson :

– Hey Kyrie, tu serais pas chaud d’incarner Uncle Drew au cinéma ?

– Carrément mec.

– Ça te dirait de tourner avec Shaquille O’Neal, Chris Webber et Nate Robinson ?

– Carrément mec.

– Tu réponds toujours “carrément mec ?”

– Carrément mec.

Le film sort en 2018 et raconte la fabuleuse histoire d’une équipe de septuagénaires pas rassasiés qui viennent sauver un entraîneur de street ruiné et sans solutions pour jouer un tournoi. Kyrie Irving mène cette bande de joyeux lurons face à des jeunes premiers affamés de victoires. Parmi les répliques cultes de ce film ? Le fameux “Hold my nuts” d’Uncle Drew, et tout autour une succession de vannes un peu private mais qui vous toucheront sans problème si vous suivez un minimum la NBA. Définitivement un film à voir, on vous en avait fait un bref résumé juste ici, un film qui témoigne de la transmission essentielle entre les anciennes et les nouvelles générations le tout teinté d’humour potache et assumé.

Les aventures du personnage d’Uncle Drew prendront fin à la suite de ce film, qui marque la fin d’une période culte dans la carrière du génial meneur, qui laisse alors derrière lui des spots iconiques et un film réussi.

Le basket est là pour tous et existe grâce à tous, Uncle Drew n’a cessé de nous le rappeler pendant une décennie. Merci à Kyrie pour les travaux, mais maintenant, fais gagner tes équipes s’il te plait.