Impliqué dans plusieurs polémiques tout au long de la saison, Ja Morant avait écopé d’une suspension des Grizzlies et de la NBA en mars dernier pour s’être montré avec un flingue sur un live Instagram. Nous sommes aujourd’hui le 14 mai 2023, et un scénario similaire vient de se reproduire…

“J’ai fait une grosse erreur”, “j’assume l’entière responsabilité des mes actes”, “je sais ce que j’ai à perdre”, “mes problèmes ont affecté l’équipe cette saison, je dois être plus discipliné”.

Toutes ces quotes, elles sont signées Ja Morant, désireux de revenir sur le droit chemin après l’épisode du live Insta il y a quelques mois. En tout cas c’est ce qu’on croyait.

Ce week-end, la superstar des Grizzlies a été vue une nouvelle fois avec un flingue dans une vidéo Instagram. La seule différence, c’est qu’il n’était pas dans une boîte de nuit près de Denver, mais dans le siège passager d’une voiture avec du Rap US en bande son.

Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on IG Live yesterday 😳 pic.twitter.com/fdhjBbIn9c — Legion Hoops (@LegionHoops) May 14, 2023

Les sanctions n’ont pas tardé à tomber. Shams Charania de The Athletic a été le premier à balancer l’info (ensuite confirmée par la franchise de Memphis) : Ja Morant a été suspendu par les Grizzlies pour toutes les activités de l’équipe ! Quant à la NBA, elle a pris connaissance du dossier et continue pour l’instant à rassembler le maximum d’informations. Tiens, on a comme l’impression d’avoir déjà entendu ça quelque part…

Ja Morant has been suspended from all Grizzlies activities after the Memphis star was seen flashing an apparent gun in recent social media video. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2023

Pour le moment, on n’a pas de précision sur le moment ni l’endroit où la vidéo a été tournée. On ne sait pas non plus si c’est le flingue de Morant ou non. Mais une chose est sûre : après toutes les polémiques qui ont entouré Ja cette saison et particulièrement l’histoire du gun en mars dernier, récidiver de la sorte est bien l’acte le plus stupide qu’il pouvait accomplir.

Tain mais je viens de voir la vidéo de Ja Morant sur IG c’est affolant de débilité. Comment tu peux, là là après ce qui s’est passé. C’est stupide au possible. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

Pour rappel, il y a deux mois, Ja Morant avait intégré un programme de soutien psychologique en Floride, suite à l’épisode du Live Instagram ayant provoqué sa suspension. Visiblement, Morant n’a pas appris de ses erreurs depuis, erreurs qui lui ont quand même coûté près de 40 millions de dollars puisque son absence des terrains l’a empêché d’intégrer une All-NBA Team à la fin de la saison.

On se demande désormais quelles autres conséquences vont suivre cette nouvelle polémique…

