Bien aidés par le pétage de plombs de DeMar DeRozan, les Rockets s’emparent d’une septième victoire en sept matchs. Ils le veulent, ce Play-In !

Ce soir c’était soirée pugilat entre équipes du ventre mou, eh oui on sait comment s’amuser quand on ne sait pas trop ce qu’on joue, n’est-ce pas ? Un match qui sentait bon la haine mutuelle et le pneu cramé, on a même eu droit à un career high à 35 pions d’Ayo Dosunmu. Elle est pas belle la vie ?

Niveau basket, rien de bien excitant, les Rockets ont mené du début à la fin du match, sans jamais être vraiment inquiétés. Les fusées jouent leur basket, et ils le jouent bien. Jalen Green (26 points ce soir) confirme sa montée en puissance, Jock Landale nous fait de la bonne production en sortie de banc (17 points, 12 rebonds, 5 passes, 2 contres), Amen Thompson a la forme (15 points, 8 rebonds, 3 passes) et Aaron Holiday (15 points) revient d’entre les morts. Les Rockets dominent et sont à +9 quand l’évènement de la soirée se produit.

Les prémices de la baston ? Jalen Green qui refuse tout net de se faire posteriser par DeMar et qui lui envoie un gros contre dans le nez. On ne sait pas ce que Jalen a dit à DeMar à ce moment-là mais on est quasiment sûr que ça lui a plu moyen. Possession suivante, DeMar en défense sur Jalen Green lui envoie une charge à la Rhinocorne qui a pour effet immédiat d’envoyer le jeune Jalen au sol à se tordre de douleur.

Alors que Dillon Brooks (déjà à 23 points à 10/13 et 2 interceptions dans la soirée) vient expliquer sa manière de penser à DMDR, ce dernier lui assène une descente de coude de derrière les fagots entre deux arguments. Quand le dialogue est rompu, rien ne vaut l’octogone ! Ça s’empoigne, ça se toise, et vas-y que je te chope par le colbaque… ils seraient pas en train de tomber amoureux, ces deux-là ? Il manquait plus qu’un gros tacle de par derrière pour que tout y soit.

— LakeShowYo (@LakeShowYo) March 22, 2024

Niko Vucevic vient s’interposer, les arbitres interviennent, un membre du staff s’affale sur le derrière en essayant de tirer Dillon de la mêlée, qui se vautre en trébuchant sur l’homme à terre et emporte le pauvre Torrey Craig dans sa chute. On passe tout en review et on exclue Dillon et DeMar, pas de jaloux. Jalen Green va tirer ses lancers et le match peut reprendre dans le calme et la sérénité (non). Houston finit le boulot proprement et s’adjuge la victoire 127 à 117.

Trois matchs derrière des Warriors qui ont intérêt à éviter de trébucher pour ne pas voir leur participation au play-in tournament remise en question, les Rockets s’imposent une septième fois d’affilée. Déterminés et sérieux dans leur plan de jeu, Houston continue d’avancer pas à pas et ne recule face à rien. Et certainement pas face à une bonne bagarre, ça c’est sûr.