Ce mercredi, le Washington Post – quotidien de référence outre-Atlantique – a réussi a récupérer des documents relatifs aux accusations d’agressions proférées contre Ja Morant par deux personnes : un adolescent, et le responsable du service de sécurité d’un centre commercial. On fait le point.

Fresh prince de la NBA, grâce à son style de jeu ultra dynamique qui fait souvent la une des highlights au petit matin chez nous, Ja Morant est dans la tourmente en parallèle du basket. Il y deux mois, le joueur avait été attaqué en justice par un adolescent qui l’accusait d’agression. Le contexte ? Un match de basket devant chez le joueur des Grizzlies, qui aurait tourné à l’altercation après que le jeune convié à tâter le cuir ait délibérément lancé la balle au visage de son adversaire.

Prétendant avoir été roué de coups par le meneur de Memphis, aucune poursuite n’avait été néanmoins engagée contre Morant par le procureur en charge de l’affaire, ce dernier estimant que le dossier était trop mal instruit et ne fournissait pas assez de preuves. À l’époque, Ja avait invoqué la légitime défense après que la victime présumée ait – selon ses dires – menacé d’incendier sa maison.

