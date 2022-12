Venant tout juste de mettre fin à sa relation avec Kyrie Irving, Nike aura bientôt un autre meneur star pour représenter le swoosh. Le franchise player des Grizzlies Ja Morant (23 ans) devrait effectivement avoir droit à sa première chaussure signature très bientôt.

Avoir sa propre chaussure signature, c’est la marque des superstars. Et il ne fait aucun doute que Ja Morant en fait désormais partie, lui qui est sur le point d’avoir son propre modèle si l’on en croit les infos de Shams Charania de The Athletic. On avait déjà eu des rumeurs en septembre dernier mais sans l’officialisation qui va avec, c’est désormais sur le point de se concrétiser alors que c’était visiblement dans les cartons depuis plusieurs mois.

Memphis Grizzlies All-NBA star Ja Morant is in line to receive a new signature shoe at Nike in the near future, industry sources tell @TheAthletic @Stadium. The parties have been working on this for several months. https://t.co/RzKf9JEIf1 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 5, 2022

Ja Morant qui obtient sa chaussure signature au sein de l’équipementier numéro un dans l’univers basket et plus particulièrement la NBA, on a envie de dire que c’est tout à fait logique. Pour certains comme Kevin Durant (un autre athlète Nike), on parle tout simplement du futur visage de la plus grande ligue de basket du monde, d’un phénomène qui mélange grosses performances offensives, highlights de folie et personnalité alpha. Le genre de mélange qui représente un énorme potentiel marketing pour Nike, bien décidé à surfer sur la vague Morant pour les grandes années qui s’annoncent.

Pour Ja, sous contrat avec Nike depuis qu’il s’est fait drafter par les Grizzlies en 2019, ça va lui permettre évidemment de remplir encore un peu plus son compte en banque après l’énorme extension de contrat (194 millions de dollars sur cinq ans) signée cet été, mais ça confirme surtout la nouvelle dimension qu’il a prise depuis la saison dernière où il s’est imposé parmi les candidats crédibles au titre de MVP.

Ja Morant va désormais rejoindre LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Paul George dans le cercle fermé des joueurs possédant une chaussure signature chez Nike. Pas mal le cercle VIP.

Source texte : The Athletic