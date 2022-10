Nommé Most Improved Player l’an dernier, Ja Morant a officiellement changé de dimension pour entrer dans le clan des superstars. Et vu le début de saison qu’il nous sort cette année, le phénomène des Grizzlies semble bien parti pour monter encore plus haut. De quoi recevoir les honneurs de Kevin Durant himself…

35,3 points de moyenne, 4,3 rebonds, 7 caviars et 1 interception, le tout à quasiment 55% de réussite au tir dont 60% du parking et 86% aux lancers-francs. Les statistiques de Ja Morant sur les quatre premiers matchs de la saison donnent carrément le tournis, lui qui a inscrit les Nets à son tableau de chasse cette nuit avec une nouvelle performance de folie (38 points, 8 rebonds, 7 passes). La superstar de Brooklyn Kevin Durant, qui a donc eu l’occasion de croiser le fer avec Ja lundi soir, n’a pas eu d’autre choix que de s’incliner devant la greatness du bonhomme, et a d’ailleurs tellement été impressionné qu’il lui a rendu peut-être le plus beau des hommages après le match (via ESPN).

« C’est le gars le plus marketable dans notre ligue, il est le prochain visage de la ligue. Il y a tellement de gamins qui sont inspirés par ce qu’il fait. »

Des mots forts qui sont dans la lignée de ceux prononcés par Easy Money avant la rencontre entre les Grizzlies et les Nets hier, quand KD avait déclaré que « Ja est un joueur unique et un incroyable talent ». Venant d’un mec du standing de Kevin Durant, à savoir l’un des trois meilleurs joueurs de la dernière décennie et ancien MVP, ça pèse un peu quand même. Et sans manquer de respect aux Luka Doncic, Jayson Tatum et autres jeunes superstars qui forment aujourd’hui la Grande Ligue, difficile de ne pas valider les propos de Keke.

Parce que oui, Ja Morant a absolument tout pour être le visage de la NBA. Le talent est évidemment incroyable, mais il fait surtout partie de ces rares joueurs qui parviennent à transcender le jeu en sortant des actions venues tout droit d’une autre planète. À travers ses tomars de folie, ses passes aveugles, et ses contres en transition où il se cogne quasiment la tête contre la planche, Ja se retrouve non seulement dans les Top 10 du matin à chaque fois qu’il joue, mais en plus ses highlights tapent dans l’œil de ceux qui ne sont même pas des drogués de balle orange à la base. La preuve, les différentes plateformes numériques de la NBA ont vu leurs chiffres exploser la saison dernière grâce notamment aux exploits du phénomène, et Morant a plusieurs fois squatté les tendances Twitter.

Quand Kevin Durant parle de marketing et de visage de la NBA, c’est surtout pour ça. Talent, spectacle, inspiration, influence… toutes ces cases, Morant les coche déjà et est donc en pole position pour devenir un jour – et peut-être très bientôt – LE numéro 1 de la NBA. Néanmoins, pour cela, il ne faudra pas uniquement briller sur le plan individuel (et éviter les blessures), il faudra aussi emmener les Grizzlies au sommet de la Grande Ligue. Comme l’a dit un certain Giannis Antetokounmpo récemment, « le meilleur est celui qui gagne à la fin ». Ça tombe bien, Memphis a également changé de dimension depuis l’arrivée de Ja avec un retour en Playoffs et une campagne à 56 victoires l’an passé (meilleur bilan de l’histoire de la franchise). De quoi afficher de belles ambitions, surtout avec la marge de progression que possède le jeune noyau des Grizz symbolisé par Morant (23 ans).

La NBA a toujours eu de très nombreux talents, mais il faut bien plus que du talent pour devenir le visage de la Grande Ligue. Stephen Curry a révolutionné le jeu, LeBron James est dans la discussion du GOAT, Giannis Antetokounmpo est un monstre comme on en voit peu… tous ces gars qui symbolisent la NBA sont des phénomènes complètement à part. Et Ja Morant a tout pour entrer dans cette catégorie.

Source texte : ESPN