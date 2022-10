Pour la deuxième fois en trois rencontres cette saison, Ben Simmons est sorti pour six fautes. Une situation frustrante pour l’Australien, qui estime que l’arbitrage est un peu sévère à son égard. En tout cas, il ne finit pas les matchs alors que les Brooklyn Nets sont en difficulté en ce début de régulière.

Large défaite face aux Pelicans, victoire étriquée contre Toronto, puis nouveau revers à Memphis la nuit dernière (134-124). La saison des Brooklyn Nets ne commence pas de manière idéale, et un homme peut être vu comme le symbole de ce faux-départ. Ben Simmons a été éjecté pour six fautes lors des deux défaites de son équipe, de là à trouver une corrélation entre les deux il n’y a qu’un pas qu’on ne franchira pas mais le constat est là, l’Australien a du mal à finir les matchs quand son équipe à besoin de lui. Bon, le mec n’a pas joué depuis les années 90, forcément quand il revient il est surpris par l’arbitrage. Plus que surpris, il en est même frustré par ce qu’il considère comme très sévère, et même injuste par rapport au traitement réservé aux Grizzlies. Il est d’ailleurs revenu sur la faute qui a scellé son sort, à quatre minutes du terme de la rencontre.

Ben Simmons fouled out on this play… Do you agree with the call? 🤔 pic.twitter.com/9FkWVqZygv — Bleacher Report (@BleacherReport) October 25, 2022

Faute ou pas, on vous laisse juger par vous-même, on n’est pas arbitre et leur travail est assez dur comme ça. Toujours est-il que le constat est là : Ben Simmons a du mal à ne pas faire de faute. C’était déjà le cas en pré-saison – il a fait six fautes en 13 minutes contre les Wolves – et ça fait maintenant deux fois en trois matchs. Auparavant ? Ça ne lui était arrivé que six fois dans sa carrière. Son coach Steve Nash explique ce manque de discipline par la longue absence qu’il a connu. C’est vrai que ça n’aide pas, et ça se voit dans son jeu et ses stats : 5 points, 7,5 rebonds et 6,5 assists de moyenne, c’est peu pour un ancien All-Star. D’autant plus au vu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve sa franchise, qui n’a rien montré de très régulier depuis l’arrivée de Kevin Durant et Kyrie Irving. Si les Nets veulent gagner, Ben Simmons va devoir mieux jouer, jusqu’au buzzer du dernier quart.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Ben Simmons, qui cumule presque autant de fautes (14) que de points (17) depuis le début de la saison. Une indiscipline qu’il va falloir vite gommer si les Nets veulent lancer leur saison convenablement.