Début novembre, l’équipementier Nike suspendait sa relation avec Kyrie Irving suite à l’affaire impliquant la star des Nets concernant la promotion d’un film à caractère antisémite. Aujourd’hui, cette relation est officiellement terminée, la très célèbre marque à la virgule décidant de se séparer d’Uncle Drew.

« C’est simple, Kyrie Irving a franchi la limite, et je doute qu’on puisse revenir en arrière. »

Voilà ce qu’avait déclaré le boss de Nike Phil Knight il y a un peu plus de trois semaines concernant la relation entre l’équipementier et Kyrie Irving. On n’a donc pas vraiment été surpris à la lecture du dernier tweet de Shams Charania (The Athletic), qui nous indique qu’Uncle Drew n’est désormais plus un athlète de la maison Nike malgré les récentes excuses d’Irving.

Kyrie Irving is no longer a Nike athlete, Nike spokesperson says. The sides have parted ways one month after Nike suspended its relationship with the Nets star. Irving has one of most popular signatures shoes in the NBA and is now a sneaker free agent. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 5, 2022

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu’on ne verra plus sortir de nouvelles versions de la Nike Kyrie (qui va donc s’arrêter à la Kyrie 8 après ses débuts fin 2014), qui était l’une des chaussures signature qui se vendait le plus. Cela signifie également qu’on ne verra plus d’opérations promotionnelles entre Uncle Drew et la marque à la virgule. Est-ce qu’Irving continuera à porter des chaussures avec le swoosh ? Possible, mais sachez qu’il peut désormais s’engager avec un autre équipementier, à condition que l’un d’entre eux souhaite s’associer avec Kyrie, ce qui n’est clairement pas gagné.

Si certains pointeront du doigt l’hypocrisie de Nike pour son côté deux poids deux mesures en matière d’éthique, il faut savoir que la relation entre Kyrie et la marque US battait déjà de l’aile avant l’affaire du film à caractère antisémite. On se rappelle notamment des critiques d’Irving sur Instagram concernant le design de la Kyrie 8 à l’été 2021, sans compter les différentes polémiques entourant le meneur des Nets depuis qu’il est à Brooklyn.

Réputé pour soutenir ses athlètes même quand ils doivent faire face à des controverses, Nike a cette fois estimé que la dernière affaire entourant Kyrie était celle de trop.

____

Source texte : The Athletic