À chaque fois que Kyrie Irving rencontre son ancienne équipe de Boston, c’est un événement. Mais à chaque fois que Kyrie Irving rencontre son ancienne équipe de Boston, on a droit au même résultat : un match de 5 contre 5 qui se termine par une victoire des Celtics. Nouvelle preuve hier avec la défaite de Brooklyn 109-98 à la maison. Cela fait depuis… les Playoffs 2021 qu’Uncle Drew et ses Nets n’ont pas battu les Verts.

Ça commence à faire long.

9 matchs de suite sans victoire de Brooklyn face à Boston, à savoir un an et demi en durée calendaire. Il faut remonter au 1er juin 2021 et le Game 5 de la série du premier tour des Playoffs pour voir les Nets prendre le dessus sur les Celtics. James Harden évoluait encore à BK à l’époque, autant dire que ça remonte.

Boston’s last 9 results vs. Brooklyn: 109-98 W

103-92 W

116-112 W

109-103 W

114-107 W

115-114 W

126-120 W

129-106 W

126-91 W pic.twitter.com/qB053iTM21 — Taylor Snow (@taylorcsnow) January 13, 2023

Depuis cette série de Playoffs, dans laquelle Kyrie Irving s’était essuyé les pieds sur le logo des Celtics avant qu’un fan de Boston ne lui balance une bouteille d’eau depuis les tribunes, Uncle Drew a joué sept matchs face aux C’s pour sept défaites. Dans le lot, il y a eu évidemment l’humiliation des Playoffs 2022 avec un gros sweep des familles au premier tour, et deux revers cette saison au Barclays Center. Ça pique pour Irving, surtout qu’il a rarement brillé face à la redoutable défense de son ancienne équipe.

Les performances de Kyrie Irving face aux Celtics ces deux dernières saisons

6 mars 2022 : 19 points et 6 passes à 8/18 au tir

17 avril 2022 : 39 points et 6 passes à 12/20 au tir (PO*)

20 avril 2022 : 10 points et 8 rebonds à 4/13 au tir (PO)

23 avril 2022 : 16 points et 9 passes à 6/17 au tir (PO)

25 avril 2022 : 20 points et 5 passes à 6/13 au tir (PO)

4 décembre 2022 : 18 points et 8 rebonds à 7/21 au tir

12 janvier 2023 : 24 points et 6 passes à 9/24 au tir

*PO = Playoffs

Quelque chose nous dit qu’on jubile du côté de Boston en voyant ce genre de chiffres.

Ce n’est un secret pour personne, l’aventure entre Kyrie Irving et les Celtics s’est terminée de façon très houleuse, et le public du TD Garden ne se prive jamais de siffler voire d’insulter Uncle Drew quand il revient à Boston. Personne n’a oublié la scène des Playoffs 2022, quand Kyrie – en roue libre – a envoyé des doigts d’honneur envers certains fans des C’s un peu trop insolents…

